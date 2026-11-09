به گزارش خبرگزاری مهر، نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان لرستان به ریاست امید امیدی شاه‌آباد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان، برگزار شد و در جریان آن، مشکلات و درخواست‌های ۶ واحد تولیدی و صنعتی استان مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، پرونده‌های مربوط به طرح ریخته‌گری فلزات، واحد تولید بستنی سنتی ایرانی، شرکت نیکنام پلاستیک غدیر زاگرس شهران، واحد تولید ظروف یک‌بارمصرف گیاهی، واحد تولید تیرچه فلزی و بلوک و شرکت ساینا فولاد مطرح شد و حاضران درباره موانع فعالیت و مسائل پیش‌روی این واحدها بحث و تبادل نظر کردند.

بررسی موانع زیرساختی و مالی واحدهای تولیدی

بر اساس مباحث مطرح‌شده در این نشست، بخش عمده مشکلات واحدهای تولیدی به تأمین زیرساخت‌های انرژی و گاز، تأمین منابع مالی و سرمایه در گردش، تسهیلات و تعهدات بانکی و همچنین مسائل مرتبط با تعهدات ارزی اختصاص داشت.

موضوع واگذاری زمین در منطقه ویژه اقتصادی ازنا نیز از دیگر محورهای مطرح‌شده در بررسی پرونده‌های واحدهای تولیدی بود که در این نشست مورد توجه قرار گرفت.

پیگیری مشکلات با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها

در ادامه نشست، پرونده هر یک از واحدهای تولیدی با حضور و مشارکت دستگاه‌های اجرایی مرتبط و بانک‌های عامل بررسی شد و نمایندگان بخش‌های مختلف، دیدگاه‌ها و راهکارهای پیشنهادی خود را برای پیگیری و رفع موانع مطرح کردند.

پس از بررسی مسائل و درخواست‌های واحدها، موضوعات مرتبط با هر پرونده در چارچوب اختیارات دستگاه‌های مسئول پیگیری شد و تصمیمات لازم برای پیشبرد امور اتخاذ شد.

تسهیل فعالیت واحدهای صنعتی و حمایت از تولید

برگزاری این نشست در راستای بررسی مستقیم مشکلات واحدهای تولیدی، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل و پیگیری موانعی انجام شد که بر روند فعالیت و استمرار تولید در استان تأثیرگذار هستند.

کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با بررسی پرونده واحدهای صنعتی و تولیدی، زمینه هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای رسیدگی به مسائل زیرساختی، مالی و اداری این مجموعه‌ها را دنبال می‌کند.