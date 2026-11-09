به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محبی با اشاره به انسداد چندساعته این محورها به دلیل بارش باران و احتمال ریزش سنگ و با هدف حفظ ایمنی مسافران اظهار کرد: با بهبود شرایط جوی، امکان تردد به‌صورت دوطرفه در جاده قدیم چالوس فراهم شده است.

وی افزود: با این حال، محور چالوس در مسیر رفت و برگشت، حدفاصل بیلقان تا شهرستانک، تا اطلاع بعدی مسدود است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: تردد در محورهای هراز، فیروزکوه، جاده قدیم تهران-بومهن، آزادراه تهران-پردیس و آزادراه قزوین-رشت در مسیر رفت و برگشت روان است و محورهای شمالی نیز با بارش باران همراه هستند.

سردار محبی درباره وضعیت ترافیکی سایر محورهای کشور نیز گفت: در حال حاضر ترافیک در آزادراه قزوین-کرج، حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک و همچنین محور شهریار-تهران، حدفاصل شهریار تا شهرقدس، سنگین گزارش شده است.

وی با اشاره به شرایط جوی جاده‌ها بیان کرد: در برخی محورهای استان‌های اردبیل، همدان، گیلان، گلستان، کردستان، قزوین، البرز، تهران، مازندران، زنجان و چهارمحال‌وبختیاری بارش باران و مه‌گرفتگی گزارش شده است.

به گفته رئیس پلیس راه راهور فراجا، در برخی محورهای استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی نیز بارش برف و باران جریان دارد.

سردار محبی در ادامه به محورهای مسدود اشاره کرد و گفت: محور چالوس در مسیر رفت و برگشت، حدفاصل بیلقان تا شهرستانک، به‌عنوان محور مسدود شریانی اعلام شده است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا همچنین محورهای فشند-طالقان، پاوه-مریوان در محدوده گردنه تته و گنبد-پل بایلر را از جمله محورهای مسدود غیرشریانی اعلام کرد و افزود: برای تردد در محور گنبد-پل بایلر، مسیر جایگزین گنبد-مینودشت در نظر گرفته شده است.

وی در پایان از رانندگان خواست با توجه به بارش باران، لغزندگی سطح جاده‌ها و احتمال ریزش سنگ در محورهای کوهستانی، با احتیاط بیشتری رانندگی کنند و پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کنند.