به گزارش خبرنگار مهر، مجید کیان‌پور، مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، امروز (دوشنبه، ۱۸ آبان) در نشست خبری با اشاره به سابقه فعالیت این مجموعه در پروژه‌های عمرانی و زیربنایی کشور، اظهار کرد: طی حدود ۷۰ سال گذشته، به‌ندرت می‌توان پروژه‌ای در کشور پیدا کرد که آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در آن حضور نداشته باشد. این مجموعه در اجرای اغلب پروژه‌های حساس و حیاتی کشور که طی این سال‌ها احداث و به بهره‌برداری رسیده‌اند، نقش داشته است.

وی ادامه داد: خدمات این مجموعه بر پایه دانش انباشته‌ای ارائه شده که به‌واسطه تلاش و تخصص نیروهای داخلی و فرزندان این سرزمین شکل گرفته است. این دانش تخصصی زمینه ارائه خدمات به جامعه هدف و بخش‌های مرتبط را فراهم کرده و آزمایشگاه در همین چارچوب، آزمایش‌های مربوط به کنترل کیفیت پروژه‌های مختلف عمرانی و زیربنایی را انجام داده است.

مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با اشاره به فعالیت‌های علمی، پژوهشی و آموزشی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک گفت: تمامی بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های روز دنیا در این حوزه، از طریق دفتر آموزش و پژوهش گردآوری، تدوین و بومی‌سازی می‌شود و با همکاری سازمان برنامه و بودجه در اختیار جامعه هدف قرار می‌گیرد.

کیان‌پور یادآور شد: آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک همچنین در تدوین و ویرایش بسیاری از نشریات مرتبط با حوزه راه و راه‌سازی حضور مؤثر و گسترده‌ای دارد و در این زمینه نقش‌آفرینی می‌کند.

وی با تشریح سهم بخش‌های مختلف از فعالیت‌های این مجموعه بیان کرد: در حال حاضر حدود ۴۶ درصد فعالیت‌های آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک به حوزه وزارت راه و شهرسازی اختصاص دارد و بیش از ۵۴ درصد فعالیت‌ها و عملکرد این مجموعه مربوط به سایر دستگاه‌های اجرایی است.

مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک عنوان کرد: حدود ۲۷ درصد از این ۵۴ درصد فعالیت مربوط به سایر دستگاه‌های اجرایی نیز در همکاری با بخش خصوصی انجام می‌شود و این مجموعه در همین چارچوب به ارائه خدمات می‌پردازد.

وی با اشاره به ارائه خدمات تخصصی این مجموعه به کلان‌شهرها در حوزه نگهداری معابر شهری اظهار کرد: کلان‌شهرهایی که با آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک قرارداد منعقد می‌کنند، از خدمات پیمایش معابر شهری بهره‌مند می‌شوند.

کیان‌پور ادامه داد: یکی از مزیت‌های این خدمات، کاهش قابل توجه هزینه‌های نگهداری معابر شهری است؛ به‌گونه‌ای که در برخی محورهای شهری، با استفاده از تجربه مهندسی و طرح‌های پیشنهادی آزمایشگاه، می‌توان هزینه‌های نگهداری را به کمتر از ۵۰ درصد کاهش داد.

مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک گفت: آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، طرح‌های موردنیاز برای نگهداری معابر را از طریق مهندسی مشاور به شهرداری‌ها ارائه می‌کند تا با بهره‌گیری از راهکارهای مهندسی، اقدامات نگهداری با هزینه کمتری انجام شود.