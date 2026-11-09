به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام فاطمیه و در فضایی آکنده از معنویت و ارادت به اهل‌ بیت (ع)، صبح دوشنبه مردم شهید پرور عسلویه با حضور در آیین استقبال و تشییع پیکر مطهر یک شهید گمنام دوران دفاع مقدس، بار دیگر با آرمان‌های والای شهدا و ارزش‌های انقلاب اسلامی تجدید پیمان کردند.



در این آیین، اسکندر پاسالار فرماندار شهرستان عسلویه، امام جمعه، فرمانده سپاه، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و اقشار مختلف مردم حضور داشتند و پیکر مطهر این شهید والامقام را تشییع کردند.

حضور مردم در این مراسم، جلوه‌ای از قدر شناسی و ارادت مردم عسلویه به مقام شامخ شهدا و پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت بود؛ مراسمی که در ایام فاطمیه، عطر شهادت و معنویت را در فضای شهر عسلویه پراکنده کرد.