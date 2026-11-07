به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی دری امام جمعه شهرستان حاجی‌آباد روز شنبه در حاشیه این مراسم گفت: پیکر مطهر این ۱۷ شهید گمنام از چهارراه فرهنگ تا صحن امامزادگان سیدمحمد و امیرنظام‌الدین (ع) با حضور پرشور مردم ولایتمدار شهرستان تشییع شد.

وی افزود: از مجموع پیکرهای مطهر این شهدا، پیکر یک شهید گمنام برای خاکسپاری در شهرستان حاجی‌آباد در نظر گرفته شده و پیکر ۱۶ شهید دیگر برای ادامه آیین‌های تشییع به بندرعباس منتقل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه همه این شهدای والامقام در نقاط مختلف هرمزگان به خاک سپرده می‌شوند، حضور گسترده مردم در آیین استقبال و تشییع را نشانه ارادت و وفاداری مردم به آرمان‌های شهدا و فرهنگ ایثار و مقاومت دانست.

۱۷ شهید گمنام در ایام فاطمیه مهمان مردم هرمزگان

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت هرمزگان بیان کرد: پیکرهای مطهر ۱۷ شهید گمنام در نقاط مختلف این استان هم‌زمان با ایام فاطمیه تشییع و تدفین خواهند شد.

سرهنگ حمیدرضا زارعی اظهار کرد: هم‌زمان با ایام فاطمیه، ۱۷ شهید گمنام، فضای استان هرمزگان را عطرآگین خواهند کرد و حضور پیکرهای مطهر این شهدا، فضای استان را به نور ایثار و شهادت مزین می‌کند.

وی با تشریح برنامه‌های استقبال و تشییع شهدای گمنام در استان خاطرنشان کرد: مراسم استقبال و ورود پیکرهای مطهر شهدا به معراج شهدای بندرعباس، مستقر در امامزاده سیدمظفر (ع)، ساعت ۹ صبح فردا یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه برگزار خواهد شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت هرمزگان با اشاره به استقبال مردم از میزبانی شهدای گمنام تصریح کرد: با توجه به درخواست و استقبال مردم غیور و ولایت‌مدار سراسر استان، پیکرهای مطهر شهدا از عصر روز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه تا روز پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه سال‌جاری در قالب کاروان‌هایی با عنوان «دریادلان دلیر» به نقاط مختلف هرمزگان اعزام و تشییع خواهند شد.

سرهنگ زارعی با اشاره به مراسم تشییع محوری این شهدا در بندرعباس گفت: آیین تشییع پیکرهای مطهر ۱۷ شهید گمنام، روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵، ساعت ۸:۳۰ صبح از میدان امام خمینی (ره) و در مسیر پارک شهید دباغیان تا مسجد جامع بندرعباس برگزار می‌شود و مردم شهیدپرور بندرعباس و یادگاران هشت سال دفاع مقدس، پیکرهای مطهر این شهدا را بر دوش خواهند گرفت.

وی درباره پیشینه عملیاتی و محل تفحص این شهدا نیز اظهار کرد: این شهدای والامقام در عملیات‌های خیبر، بدر، والفجر ۳، تک دشمن در سال ۱۳۶۷، کربلای ۴ و ۵، والفجر ۸، والفجر مقدماتی، کربلای ۶، عاشورا و رمضان و همچنین تک دشمن در سال ۱۳۶۵ به درجه رفیع شهادت نائل آمده‌اند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت هرمزگان افزود: پیکرهای مطهر این شهدا از مناطق عملیاتی جزیره مجنون، شرق دجله، مهران، زبیدات، شلمچه، فکه، ام‌الرصاص، سومار، چنگوله، میمک، شرهانی و شرق بصره تفحص شده است.

زارعی با اشاره به تشییع و تدفین شهدای گمنام در شهرستان‌های مختلف استان، گفت: پیکرهای مطهر این شهدا در شهرستان‌های میناب، رودان، حاجی‌آباد، بندرعباس، جاسک، سیریک، بشاگرد، قشم، خمیر و جزیره کیش، از ایام فاطمیه تا سالروز وفات حضرت ام‌البنین (س) تشییع و تدفین خواهند شد.