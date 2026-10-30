به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدمهدی اسماعیلی، ظهر جمعه در جمع خبرنگاران در حاشیه نماز جمعه شاهرود، از تشییع پیکر مطهر دو شهید گمنام همزمان با ایام فاطمیه دوم در این شهرستان خبر داد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای استقبال و تشییع پیکر این دو شهید تازه‌تفحص‌شده، اظهار کرد: مردم شهیدپرور شاهرود در ایام فاطمیه دوم میزبان پیکرهای مطهر این دو شهید والامقام خواهند بود.

فرمانده سپاه شهرستان شاهرود با بیان اینکه برنامه‌های متنوعی برای حضور این دو شهید در مناطق مختلف شهرستان پیش‌بینی شده است، افزود: قرار است با حضور این دو مهمان آسمانی، مراسم‌های معنوی در شهرها و روستاهای شاهرود برگزار شود.

اسماعیلی ادامه داد: برگزاری مراسم در چارچوب برنامه‌های «شب‌های اقتدار» از جمله برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای میزبانی مردم شاهرود از پیکر مطهر این دو شهید گمنام است.

وی با اشاره به امکان زیارت پیکر این شهدا در ایام فاطمیه دوم و آیین‌های معنوی شب‌های اقتدار، گفت: پیکر مطهر این دو شهید گمنام همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در شهرستان شاهرود به خاک سپرده خواهد شد.