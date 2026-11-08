به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان هاشمی عصر یکشنبه در جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان گنبدکاووس اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد نانوایی‌های شهرستان برای استفاده از سوخت جایگزین آمادگی دارند و در صورت بروز بحران و قطع گاز، امکان ادامه پخت نان با سوخت دوم برای بخش عمده‌ای از این واحدها فراهم است.

وی با تأکید بر ضرورت تأمین سوخت جایگزین کارخانه‌های آرد افزود: برخی کارخانه‌ها هنوز برای خرید سوخت جایگزین اقدام نکرده‌اند؛ در حالی که اگر این واحدها به دلیل قطع گاز امکان تولید آرد نداشته باشند، تأمین آرد نانوایی‌ها نیز با مشکل مواجه خواهد شد.

فرماندار ویژه گنبدکاووس همچنین بر هماهنگی بخشداران با جهاد کشاورزی و شرکت نفت برای اطلاع‌رسانی به مردم روستاهای در معرض قطعی گاز پیش از اجرای مانور استفاده از سوخت جایگزین تأکید کرد.

مدیر جهاد کشاورزی گنبدکاووس نیز با اشاره به وضعیت سهمیه آرد نانوایی‌های شهرستان اظهار کرد: سهمیه آرد نانوایی‌های نوع ۶ از ۲۸۰ تن به ۱۸۴ تن کاهش یافته و این میزان بین ۶۶ واحد نانوایی توزیع می‌شود.

آرخی افزود: در شهرستان گنبدکاووس ۴۹۵ واحد نانوایی فعال است که از این تعداد، ۳۸۵ واحد در گروه نانوایی‌های نوع ۲ قرار دارند و ۳۴۰ واحد از این نانوایی‌ها به تجهیزات دوگانه‌سوز مجهز هستند.

وی ادامه داد: همچنین ۱۱۰ واحد نانوایی نوع ۶ در شهرستان فعالیت دارند که ۶۶ واحد آن‌ها در حال حاضر خرید آرد را از طریق سامانه انجام می‌دهند. ۱۲ واحد نانوایی نیز از نوع ۶ به نوع ۱۰، شامل نانوایی‌های تولیدکننده نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم، تغییر رده داده‌اند و ۳۲ واحد دیگر مصوبه کارگروه را دریافت کرده‌اند و در انتظار تأیید نهایی از تهران هستند.

آرخی با اشاره به مشکلات تأمین آرد در برخی مناطق روستایی گفت: در تعدادی از روستاها تنها یک نانوایی فعال است و سهمیه آرد این واحدها با توجه به جمعیت و میزان مصرف پاسخگوی نیاز مردم نیست؛ از این رو لازم است وضعیت سهمیه این نانوایی‌ها متناسب با نیاز واقعی روستاها بررسی شود.

وی همچنین درباره مشکلات مربوط به عملکرد دستگاه‌های کارت‌خوان برخی نانوایی‌ها اظهار کرد: مسائل این واحدها نیازمند رسیدگی است.

رئیس ناحیه گنبدکاووس شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز با تشریح اقدامات انجام‌شده برای تأمین سوخت جایگزین نانوایی‌ها گفت: سوخت مورد نیاز بیش از ۴۰۰ نانوایی آماده شده و در ۲۲ جایگاه عرضه فرآورده‌های نفتی ذخیره‌سازی شده است.

صوفی افزود: برای ذخیره‌سازی سوخت در شرایط اضطراری، محل جدیدی پیش‌بینی شده و قرار است دو مخزن ۳۰ هزار لیتری با ظرفیت مجموع ۶۰ هزار لیتر در این محل مستقر شود.

وی با اشاره به احتمال قطعی گاز در ۲۷ روستای شهرستان ادامه داد: برای تأمین سوخت نانوایی‌های این مناطق برنامه‌ریزی شده و اجرای مانور استفاده از سوخت جایگزین در ۵۲ نانوایی نیز در دستور کار قرار دارد.