به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله مهری عصر یکشنبه در کارگروه آرد و نان شهرستان گنبدکاووس اظهار کرد: کارتخوان نانوایی‌های نوع ۶ استان گلستان طی دو تا سه روز آینده فعال می‌شود و با راه‌اندازی این دستگاه‌ها، امکان خرید ۵۰ درصد باقی‌مانده سهمیه آرد این واحدها فراهم خواهد شد.

وی افزود: حدود دو تا سه ماه قبل، دستور تخصیص دستگاه کارتخوان به نانوایی‌های نوع ۶ صادر شد و پس از تهیه فهرست اولیه، اطلاعات برخی واحدها با همکاری فرمانداری‌ها و استانداری تکمیل شد.

مهری ادامه داد: فهرست نهایی برای تخصیص دستگاه‌ها به بانک سپه ارسال شد، اما تعیین نرخ فروش نان این واحدها نیز باید مشخص می‌شد که این موضوع روز چهارشنبه نهایی و فهرست مربوط امضا و برای بانک ارسال شد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان درباره قیمت‌گذاری نان نوع ۶ گفت: تعیین نرخ نان در اختیار اداره کل غله نیست و این موضوع در کارگروهی با حضور دستگاه‌های مختلف در استانداری گلستان بررسی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در تعیین قیمت‌ها، هزینه‌های تولید و شرایط نانوایان در کنار قدرت خرید مردم مورد توجه قرار می‌گیرد؛ زیرا در برخی مناطق، نان نوع ۶ بخش مهمی از نیاز مردم را تأمین می‌کند و حتی مناطقی وجود دارد که نانوایی نوع ۲ ندارند.

مهری با اشاره به قیمت نان بربری ۵۵۰ گرمی اظهار کرد: نرخ تعیین‌شده برای این نان ۲۳ هزار تومان است و در قیمت‌گذاری باید میان هزینه‌های نانوایان و توان خرید مصرف‌کنندگان تعادل برقرار شود.

این اظهارات در یازدهمین کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان شهرستان گنبدکاووس و در جریان بررسی مسائل مربوط به سهمیه آرد و قیمت‌گذاری نان مطرح شد.