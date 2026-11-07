به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کامیار مهدی‌پور در پنجاه‌ودومین جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت گیلان که با حضور استاندار و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: همزمان با دهه فاطمیه و روز شهدای گمنام، استان گیلان میزبان پیکر مطهر هشت شهید گمنام دوران دفاع مقدس خواهد بود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای استقبال، تشییع و خاکسپاری این شهدا افزود: از مجموع هشت شهید گمنامی که وارد استان می‌شوند، پیکر مطهر سه شهید در نقاط تعیین‌شده به خاک سپرده خواهد شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت گیلان با تشریح محل خاکسپاری شهدا بیان کرد: پیکر مطهر یک شهید در محوطه مؤسسه فرهنگی آموزشی گوهرشاد، شهید دیگر در محوطه مجتمع ورزشی عضدی رشت و سومین شهید در پارک بخش ماکلوان شهرستان فومن آرام خواهد گرفت.

مهدی‌پور با اشاره به زمان‌بندی مراسم‌های پیش‌بینی‌شده برای میزبانی از این شهدا گفت: مراسم استقبال رسمی از پیکر مطهر هشت شهید گمنام ساعت ۲۱ یکشنبه ۱۷ آبان در میدان شهدای ذهاب رشت برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: مراسم وداع با پیکر مطهر شهدا نیز ساعت ۲۱ پنجشنبه ۲۱ آبان در میدان شهدای ذهاب برگزار خواهد شد و آیین تشییع این شهدا ساعت ۸ صبح جمعه ۲۲ آبان از این میدان به سمت مصلی رشت انجام می‌شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت گیلان در پایان از مردم شهیدپرور استان دعوت کرد با حضور در مراسم استقبال، وداع و تشییع شهدای گمنام، بار دیگر با آرمان‌های شهدا، امام راحل (ره) و رهبر شهید تجدید میثاق کنند.