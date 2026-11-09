به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه وقوع یک سانحه رانندگی در محور قدیم قم ـ تهران و برخورد یک دستگاه خودروی وانت مزدا با تابلو، منجر به واژگونی خودرو و مصدومیت دو سرنشین آن شد.

با اعلام گزارش این حادثه به مرکز ارتباطات و راهبری اورژانس قم، به دلیل فاصله محل وقوع سانحه تا مرکز درمانی، ضرورت انتقال سریع مصدومان با استفاده از ظرفیت اورژانس هوایی در دستور کار قرار گرفت و بالگرد تخصصی اورژانس برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شد.

مصدومان با جراحات متعدد منتقل شدند

این حادثه دو مصدوم مرد ۴۷ و ۵۰ ساله بر جای گذاشت که بر اثر برخورد خودرو و واژگونی پس از آن، دچار آسیب‌های متعدد شده و وضعیت جسمانی نامساعدی داشتند.

تیم اورژانس پس از حضور در محل، اقدامات اولیه درمانی و امدادی را برای هر دو مصدوم انجام داد و با توجه به شرایط جسمانی آنان، انتقال سریع به مرکز درمانی در اولویت قرار گرفت.

در ادامه، بالگرد اورژانس قم با انجام مأموریت امدادی، دو مصدوم این سانحه را به مرکز آموزشی و درمانی شهید بهشتی قم منتقل کرد تا اقدامات درمانی تخصصی برای آنان انجام شود.