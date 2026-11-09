به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسن محسنی اژه‌ای در پیامی در گذشت کوروش زارعی از هنرمندان کشورمان را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

درگذشت هنرمند متعهد، مکتبی و ولایتمدار مرحوم آقای کوروش زارعی رحمة‌الله‌علیه از برجستگان عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون را به جامعه هنری کشور و به همه دوستداران ایشان و بالاخص به خانواده گرامی‌اش تسلیت می‌گویم.

مرحوم زارعی که پرورش‌یافته‌ خاک پاک میناب بود، قریحه خدادادی خویش را در خدمت آرمان‌های اصیل انسانی و ارزش‌های الهی قرار داد.

کارنامه درخشان آن فقید سعید، گواهی صادق بر تلاشی مستمر، بی‌دریغ و برخاسته از تعهد مکتبی است؛ هنرمندی که عرصه هنر مادر یعنی تئاتر را به حوزه‌ای برای ترویج معارف اهل‌بیت (ع)، روایت جان‌سوز عاشورا و تبیین قصص انبیای الهی بدل ساخت.

از خداوند متعال رحمت و مغفرت و پاداشی نیک برای خدمات باارزش هنری و فرهنگی ایشان مسئلت دارم.