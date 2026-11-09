به گزارش خبرنگار مهر، نقی میرزاکریمی، بعد از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، در تشریح جزئیات پرونده تخلیه غیرمجاز پسماند در دماوند اظهار داشت که در پی پیگیری‌های حقوقی و قضایی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند درباره تخلیه غیرمجاز پسماندهای عادی و نخاله‌های ساختمانی در حاشیه یکی از روستاهای شهرستان، دستگاه قضا رأی بازدارنده و ارزنده‌ای را صادر کرده است.

میرزاکریمی با اشاره به مفاد این حکم قضایی افزود: بر اساس رأی صادره، فرد متخلف موظف است به مدت دو ماه و روزانه حداقل چهار ساعت، در زمینه نظافت، جمع‌آوری و پاکسازی زباله‌ها، نخاله‌ها و پسماندهای ساختمانی و عمرانی در حاشیه رودخانه‌ها و جاده‌های مواصلاتی خارج از محدوده خدمات شهری و روستایی شهرستان دماوند فعالیت کند.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست دماوند ضمن قدردانی از قاضی پرونده به دلیل صدور این رأی سبز و ارزشمند، تأکید کرد که برخورد قانونی با متخلفان زیست‌محیطی و پیگیری قضایی تخلفات با هدف صیانت از منابع طبیعی، حفاظت از محیط زیست و پیشگیری از آلودگی‌ها با جدیت ادامه خواهد داشت.