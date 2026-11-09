فرشاد یاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی بارش‌های شدید پاییزه و هشدارهای هواشناسی، عشایر بومی از بیستم آبان‌ماه و عشایر میهمان در روزهای پایانی همین ماه می‌توانند کوچ خود را آغاز کنند.

وی افزود: در شرایط عادی سالانه کوچ از پانزدهم آذرماه آغاز می‌شود، اما بارش‌های پاییزی و سرسبزی مراتع از دلایل صدور مجوز کوچ زودهنگام عشایر در سال جاری است.

یاسمی تصریح کرد: بر اثر وقوع سیل و بارش‌های شدید، ۳۵۰ کیلومتر از راه‌های عشایری استان تخریب شده که برای بازگشایی و مرمت آن‌ها ۵۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است و امیدواریم با تخصیص اعتبارات لازم، این راه‌ها هرچه سریع‌تر بازسازی شوند.

مدیرکل امور عشایری ایلام همچنین از تلف شدن ۸۰ راس بز متعلق به دامداران عشایر بر اثر برخورد آذرخش خبر داد و خاطرنشان کرد: میزان خسارت وارد شده به دام عشایر ۸ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی در پایان با اشاره به خدمات‌رسانی به جامعه عشایری گفت: سازمان امور عشایری در کنار عشایر خواهد بود و تلاش می‌کند با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، مشکلات ناشی از سیل و بارش‌ها را در کمترین زمان ممکن برطرف کند.