به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی ظهر سه شنبه در آیین اختتامیه هجدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» با استناد به روایتی از پیامبر اکرم (ص) پیرامون پناه بردن به قرآن در زمان بروز فتنه‌ها اظهار کرد: یکی از مهمترین آسیب‌های دوران فتنه، غبارآلود شدن فضای جامعه و دشوار شدن تشخیص حق از باطل است و قرآن کریم چراغ راه انسان برای شناخت مسیر درست و پرهیز از انحراف محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه بی‌توجهی و غفلت می‌تواند حتی افراد بزرگ و تاثیرگذار را نیز به مسیر سقوط بکشاند، افزود: هرچه جایگاه اجتماعی و مسئولیت افراد بالاتر باشد آثار عملکرد آن‌ها نیز در جامعه گسترده‌تر خواهد بود بنابراین بصیرت، دقت و پایبندی به آموزه‌های الهی ضرورتی انکارناپذیر است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیدارهای اخیر خود با جمعی از اقشار مردم و انس آن‌ها با قرآن، مشاهده جلوه‌های معنویت در زندگی شهروندان را مایه امیدواری دانست و تصریح کرد: انسانی که با قرآن و آموزه‌های الهی زندگی می‌کند، ممکن است از نظر مادی در جایگاه بالایی نباشد اما از نظر انسانی و معنوی در مرتبه‌ای والا قرار دارد.

حاجی بابایی در ادامه با اشاره به تحولات و حوادث یک سال گذشته کشور این رویدادها را دارای یک وجه مشترک دانست و گفت: وجه مشترک این حوادث، رشد و بلوغ ملت ایران است؛ رشدی که در پرتو قرآن و تحولات معنوی و اجتماعی در جامعه شکل گرفت.

وی با اشاره به حضور و مشارکت مردم در صحنه‌های مختلف دفاع از کیان کشور به‌ویژه در تجمعات مردمی، خاطرنشان کرد: آنچه امروز در جامعه ایران مشاهده می‌شود، نشان‌دهنده تحول و رشد ملت است؛ تحولی که می‌توان از آن به عنوان نوعی «بعثت اجتماعی» یاد کرد و البته این مسیر همچون همه مسیرهای رشد، با امتحان و آزمایش الهی همراه است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری تاکید رهبر شهید انقلاب بر ضرورت حفظ شجاعت و روحیه ایستادگی، به موضوع «اتحاد مقدس ۹۰ میلیون ایرانی» اشاره کرد و افزود: این اتحاد زمانی معنا و ارزش حقیقی پیدا می‌کند که بر پایه قرآن، توحید و ارزش‌های الهی شکل گرفته باشد.

وی افزود: صیانت از اسلام، پاسداری از منافع و هویت ملی و حفظ ایران از جمله محورهایی است که می‌تواند آحاد ملت را با وجود تفاوت دیدگاه‌ها و سلیقه‌ها در کنار یکدیگر قرار دهد و هر ایرانی به شیوه خود می‌تواند در حفظ این سرمایه مشترک نقش‌آفرین باشد.

حاجی بابایی با تاکید بر جایگاه ایران در جبهه مقاومت و تحولات منطقه‌ای بیان کرد: امروز تحولات منطقه و مواضع ملت‌ها در قبال جنگ و تنش‌ها اهمیت نقش مردم و افکار عمومی را بیش از گذشته نمایان کرده است چنانکه مخالفت بخشی از مردم آمریکا با جنگ نیز موضوعی قابل توجه در فضای افکار عمومی است که بر اهمیت توجه به تمدن، تاریخ و هویت ملت ایران تاکید می‌کند.

وی در پایان با بیان اینکه قرآن باید محور رفتار فردی و اجتماعی مردم باشد، یادآور شد: هر اندازه جامعه به قرآن نزدیک‌تر شود، مسیر پیش روی آن روشن‌تر خواهد شد و امکان تشخیص درست از نادرست و حرکت در مسیر حق افزایش می‌یابد؛

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین از برگزارکنندگان هجدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان»، مسئولان استان و تمامی عوامل اجرایی و پشتیبانی این رویداد قدردانی کرد.