به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری شمسی ظهر سه شنبه در آیین اختتامیه هجدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» ضمن خیرمقدم به میهمانان و شرکت‌کنندگان، اظهار کرد: برگزاری رویدادهای قرآنی فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ قرآن و اهل‌بیت (ع) و بهره‌مندی از دریای بیکران معارف الهی است.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی استان همدان افزود: همدان به واسطه قدمت تمدنی، مفاخر علمی و عرفانی و ظرفیت‌های فرهنگی و دینی به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران شناخته می‌شود و سرزمین عالمان، عارفان و شخصیت‌های برجسته‌ای همچون ملاعلی معصومی همدانی، عین‌القضات همدانی و شهید مفتح است.

استاندار همدان با اشاره به نام‌گذاری امروز به نام «روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه» تصریح کرد: هدف از این نام‌گذاری بهره‌گیری از علم، دانش و فناوری برای ارتقای رفاه، نشاط و کیفیت زندگی انسان‌ها و ایجاد صلح و آرامش در جهان است.

وی با بیان اینکه تحقق توسعه پایدار بدون توجه به علم و دانش امکان‌پذیر نیست، خاطرنشان کرد: توسعه پایدار به معنای استفاده صحیح از منابع و ظرفیت‌های طبیعی با حفظ محیط زیست و صیانت از حقوق نسل‌های آینده است و دستیابی به این هدف نیازمند بهره‌گیری از دانش و فناوری در کنار توجه به ارزش‌های انسانی و اخلاقی است.

ملانوری شمسی قرآن کریم را منبعی جامع برای هدایت بشر دانست و گفت: آموزه‌های قرآن کریم می‌تواند مسیر تعالی انسان، بهره‌برداری صحیح از منابع، حفظ محیط زیست، عدالت، کرامت انسانی و تحقق زندگی همراه با آرامش و نشاط را هموار کند و ترویج این فرهنگ نباید محدود به یک کشور یا جوامع اسلامی باشد بلکه باید زمینه آشنایی و بهره‌مندی همه ملت‌ها از این منبع ارزشمند معرفتی فراهم شود.

استاندار همدان با تاکید بر جایگاه قرآن و اهل‌بیت (ع) در جامعه اسلامی عنوان کرد: فهم کلام وحی، تدبر در آیات الهی و عمل به آموزه‌های آن در کنار تمسک به قرآن و عترت از مهم‌ترین راهکارهای تعالی فردی و اجتماعی و تقویت اخلاق و کرامت انسانی است.

وی همچنین با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی مردم استان، حضور و مشارکت گسترده مردم در مناسبت‌ها و برنامه‌های دینی را از ظرفیت‌های ارزشمند همدان برشمرد و از برگزارکنندگان مجموعه ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور، مسئولان استانی، شهرداری همدان، شورای اسلامی شهر، داوران، اصحاب رسانه و صداوسیمای مرکز همدان قدردانی کرد.