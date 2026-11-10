به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی ملانوری شمسی صبح سه شنبه در آیین اختتامیه هجدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» با اشاره به اهمیت خدمت به قرآن کریم این عرصه را امتیازی بزرگ و فرصتی ارزشمند برای خدمتگزاری دانست.

وی ضمن قدردانی از مردم شریف و متدین همدان، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه همدان، استاندار، اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و همکاران ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور اظهار کرد: برگزاری این رویداد حاصل ماه‌ها تلاش و برنامه‌ریزی مجموعه‌ای از فعالان فرهنگی و قرآنی است که از سطح محلات و مساجد آغاز شده و پس از طی مراحل شهرستانی و استانی به مرحله ملی رسیده است.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به مشارکت حدود یک هزار و ۲۰۰ مسجد در هجدهمین دوره از مسابقات «مدهامتان» افزود: شکل‌گیری گروه‌های قرآنی در مساجد، رقابت در سطح محلات، شهرستان‌ها و استان‌ها و حضور برگزیدگان در مرحله نهایی نشان‌دهنده ظرفیت گسترده مردمی برای توسعه فعالیت‌های قرآنی است.

وی با اشاره به جایگاه و خدمات رهبر شهید عنوان کرد: مردم ایران به این شخصیت حکیم و بزرگ مدیون هستند و فعالان قرآنی کشور به واسطه توجه و حمایت‌های ایشان، مسئولیت بیشتری در ادای این دین بر عهده دارند و ادای دین به رهبر شهیدمان در گرو تلاش، همت، مجاهدت و کار فشرده در عرصه‌های مختلف قرآنی و فرهنگی است.

حجت‌الاسلام ملانوری شمسی با اشاره به رویکردهای اجرایی مسابقات «مدهامتان» گفت: در این دوره تلاش شد با تقویت فعالیت‌های گروهی و تیمی، ایجاد حس رقابت سالم، همگرایی و همکاری، زمینه حرکت در مسیر منویات رهبر شهید فراهم شود.

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از نظرات داوران، ناظران و شرکت‌کنندگان تاکید کرد و افزود: همانند دوره گذشته آسیب‌شناسی این دوره نیز باید با بررسی دقیق دیدگاه‌ها و پیشنهادهای عوامل اجرایی و شرکت‌کنندگان دنبال شود تا ضمن رفع نقاط ضعف، زمینه ارتقای کیفیت و شکوه بیشتر این رویداد در سال‌های آینده فراهم گردد.

وی در ادامه با تاکید بر نقش محوری مسجد در حیات فرهنگی محلات تصریح کرد: همه تلاش‌ها و برنامه‌ها باید به رونق مساجد، افزایش نشاط و پویایی آن‌ها و حضور موثر نسل نوجوان و جوان در فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی منجر شود.

حجت‌الاسلام ملانوری با اشاره به استعدادهای ویژه نوجوانان در حوزه قرآن کریم بیان کرد: امیدواریم با برنامه‌ریزی و حمایت مستمر زمینه رشد و شکوفایی این استعدادها فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر قرار است مسجد محور محله باشد، فعالان و کنشگران قرآنی آن نیز باید بتوانند محور فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی محله باشند؛ از این‌ رو توانمندسازی، مهارت‌افزایی و تقویت تشکیلات و کادر فعالان مسجدی ضرورتی انکارناپذیر است.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان افزود: فعالان قرآنی مساجد باید به عنوان نیروهای توانمند و اثرگذار، در پیشبرد امور مسجد و ارتقای جایگاه آن در محله نقش‌آفرینی کنند تا برنامه‌هایی همچون حکمرانی محله محور و مسجد محوری با همراهی و مشارکت اصحاب قرآن به نتایج مطلوب‌تری برسد.