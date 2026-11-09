به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات استانی کمیته کیک‌بوکسینگ WKA بانوان استان بوشهر با عنوان «جام شهدای میناب» به میزبانی شهرستان گناوه و در سالن نفت برگزار شد.

این رویداد با هدف شناسایی استعدادهای برتر و انتخاب نفرات برگزیده برای حضور در رقابت‌های کشوری، با حضور پرشور ۱۹ تیم و حدود ۲۰۰ ورزشکار از شهرستان‌های مختلف استان برگزار شد و بانوان ورزشکار در فضایی سرشار از انگیزه، رقابت سالم و روحیه پهلوانی، توانمندی‌های خود را به نمایش گذاشتند.

آیین افتتاحیه با حضور رئیس اداره ورزش و جوانان گناوه، نایب‌رئیس هیئت استان و رئیس هیئت انجمن‌های ورزش‌های رزمی گناوه؛ نماینده آقایان کمیته کیک‌بوکسینگ WKA؛ مسئول کمیته فنی و جمعی از اساتید و پیشکسوتان ورزش برگزار شد.

همچنین این مسابقات با نظارتسمیه غریبی، ناظر هیئت انجمن‌های ورزش‌های رزمی استان بوشهر انجام شد.



نتایج تیمیاین مسابقات مقام اول: شهرستان بوشهر، مقام دوم: شهرستان جم و مقام سوم: شهرستان گناوه بودند.

این مسابقات به مسئولیت انیس زایرابراهیمی، مسئول بانوان کمیته کیک‌بوکسینگ WKA استان بوشهر و با تلاش و همکاری کمیته داوران، کمیته مسابقات، مربیان و عوامل اجرایی برگزار شد.

زایرابراهیمی در پایان ضمن قدردانی از حمایت مسئولان، اساتید و پیشکسوتان، ناظر مسابقات، داوران، مربیان، ورزشکاران و تمامی دست‌اندرکاران برگزاری این رویداد، برای بانوان ورزشکار استان بوشهر و خانواده بزرگ کیک‌بوکسینگ WKA آرزوی موفقیت و روزهای درخشان‌تر کرد.