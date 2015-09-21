مسئول سبک کیک بوکسینگ (wka) بانوان استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک این موفقیت ورزشی به جامعه ورزشی استان و به ویژه بانوان ورزشکار اظهار داشت: تیم اعزامی استان بوشهر به مسابقات انتخابی تیم ملی اعزامی به اسپانیا شامل ۸ بانوی کیک بوکسینگ کار بود که خوشبختانه توانستند در این مسابقات به خوبی بدرخشند.

بتول نظری گفت: در این مسابقات ۲۴۵ بانوی رزمی کار از ۲۱ استان با هم به رقابت پرداختند که سهم کاروان اعزامی استان بوشهر به این مسابقات کسب ۵ مدال نقره و برنز بود و این عملکرد بانوان ما شایسته تقدیر است.

نظری بیان داشت: در این مسابقات افسانه پارسا و زینب حیاتی موفق به کسب مدال نقره و پریسا بهارلو، طاهره هاشم زاده و فاطمه بهمنی به مدال برنز دست یافتند.

وی در ادامه خاطرنشان ساخت: به گفته بانوان رزمی کار ما سطح فنی این دوره از مسابقات بسیار بالا بود و تیم های استان های مختلف با تمام توان خود پا به این مسابقات گذاشته بودند.

نظری تصریح کرد: برای مثال در وزن بانو بهارلو ۱۶ شرکت کننده و در وزن بانو پارسا ۴ بانوی رزمی کار بسیار قدر حضور داشتند و اینکه بانوان ما در این بین موفق به کسب مدال شده اند، بسیار جای افتخار دارد.

وی متذکر شد: افسانه پارسا در وزن ۵۵-، پریسا بهارلو در وزن ۷۵+ و طاهره هاشم زاده در وزن ۵۰- در رده سنی بزرگسالان در این مسابقات شرکت داشتند.

نظری اضافه کرد: همچنین زینب حیاتی در وزن ۶۰- در رده سنی جوانان و فاطمه بهمنی در وزن ۵۵+ رده سنی نوجوانان با حریفان خود در این مسابقات به مبارزه پرداختند.

وی با بیان اینکه همه اعضای تیم اعزامی استان به این مسابقات بانوان کیک بوکسینگ کار گناوه‌ای هستند، تاکید کرد: بانو پریچهر بهارلو، نسترن ژوبین و نسرین ملک زاده نیز به ترتیب در رده های سنی بزرگسال و نوجوان در ترکیب تیم اعزامی استان به این مسابقات بودند که علیرغم شایستگی موفق به کسب مدال نشدند.

مسئول سبک کیک بوکسینگ (wka) بانوان استان بوشهر در پایان گفت: خوشبختانه افسانه پارسا و زینب حیاتی دو تن از فایترهای ما با درخشش در این مسابقات به تیم ملی کیک بوکسینگ بانوان ایران برای شرکت در مسابقات جهانی اسپانیا راه یافتند.

گناوه از قطب‌های کیک بوکسینگ بانوان کشور است

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان گناوه نیز در این آیین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان گناوه از قطب های مهم سبک کیک بوکسینگ (wka) بانوان در کشور است و همیشه فایترهای بسیار خوبی از این شهرستان در مسابقات کشوری حضور دارند.

رحمان عمادی گفت: این سبک در میان بانوان شهرستان گناوه از جایگاه برجسته ای برخوردار است و علاقمندی به فعالیت در این سبک رزمی بالاست.

عمادی تصریح کرد: همه اینها در نتیجه زحمات شبانه روزی بانو بتول نظری مسوول سبک کیک بوکسینگ (wka) بانوان استان بوشهر است که پویایی این سبک رزمی در طی این سال ها را در پی داشته است.

وی خاطرنشان ساخت: امیدوارم که دو تن از بانوان تیم اعزامی استان به این مسابقات که به تیم ملی راه یافتند، بتوانند در مسابقات جهانی اسپانیا نیز خوش بدرخشند.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان گناوه در پایان گفت: موفقیت های بانوان رزمی کار ما در میادین مختلف ورزشی باعث توسعه ورزش بانوان و گرایش دیگر بانوان شهرستان به سمت ورزش قهرمانی شده است.

گفتنی است که آیین استقبال از این بانوان رزمی کار مدال آور را کانون ورزش‌های رزمی گناوه برنامه ریزی و برگزار کرد.