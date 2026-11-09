به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا انارکی ، بعد از ظهر دوشنبه ، در جمع خبرنگاران، از اجرای عملیات آسفالت جاده دسترسی پیشوا به روستای قلعه‌سین خبر داد و اظهار کرد: این پروژه به طول ۵۰۰ متر و عرض تقریبی ۷ متر، با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به اجرا رسیده است.

وی افزود: این طرح در پی درخواست بخشداری مرکزی و با پیگیری فرمانداری پیشوا و همکاری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران و اداره راهداری شهرستان اجرا شده است.

معاون فنی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری پیشوا با اشاره به اهداف اجرای این پروژه گفت: تسهیل تردد شهروندان، ارتقای ایمنی عبور و مرور و بهبود زیرساخت‌های ارتباطی منطقه از جمله اهداف اجرای این طرح است.