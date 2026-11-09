به گزارش خبرنگار مهر، احمد دشتی عصر دوشنبه در نشست شورای اداری بخش سعدآباد با قدردانی از همکاری مسئولان برای راه‌اندازی نمایندگی ثبت اسناد اظهار کرد: این اقدام نتیجه پیگیری چندین‌ساله مردم و همدلی دستگاه قضایی، نماینده دشتستان در مجلس و مسئولان محلی است.

وی افزود: استقرار این نمایندگی با توجه به جمعیت قابل توجه سعدآباد، موجب کاهش مراجعات مردم به مرکز شهرستان و تسهیل دسترسی آنان به خدمات ثبتی خواهد شد.

همکاری دستگاه‌ها برای حل مشکلات زیرساختی

فرماندار دشتستان با اشاره به نقش تعامل دستگاه‌های اجرایی و قضایی در رفع مشکلات شهرستان تصریح کرد: با حمایت دستگاه قضایی و پیگیری نماینده دشتستان، مشکلات برق‌رسانی و تأمین آب و گاز بیش از ۲۰ هزار نفر از ساکنان مناطق حاشیه‌ای خارج از محدوده شهری نیز پیگیری شده و گام‌های مؤثری برای رفع این مشکلات برداشته شده است.

دشتی همچنین از اختصاص اعتبار برای تعمیر و تجهیز نمایندگی ثبت اسناد سعدآباد در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم با تأمین امکانات مورد نیاز، خدمات‌رسانی به مردم این بخش با کیفیت و سرعت بیشتری انجام شود.