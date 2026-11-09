به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی شیرازی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا، در جمع مردم و نمازگزاران مسجد جامع شهرک خور ساوجبلاغ، گفت: مردم ایران ۲۵۴ شب است که با ایمان، صلابت و اقتدار در صحنه حضور دارند و برای دفاع از انقلاب اسلامی، کشور و ولایت ایستادگی می‌کنند.

وی با اشاره به اهمیت شناخت ابعاد شخصیتی رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: یکی از نعمت‌های بزرگ الهی برخورداری از وجود امام شهید انقلاب بود، اما شناخت ما از شخصیت و زندگی ایشان همچون شناخت پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع)، شناختی کامل نیست و تنها نمایی از ابعاد شخصیتی ایشان را می‌شناسیم.

وی با اشاره به خاطرات خود از دوران حضور در نیروی قدس و دیدار با شهید سیدحسن نصرالله افزود: شهید نصرالله بارها می‌گفت هر مسئولی از ایران به لبنان می‌آید، درباره زندگی امام شهید با او صحبت می‌کنم؛ چراکه انسان معمولاً تا زمانی که در کنار یک نعمت قرار دارد، قدر آن را به‌درستی نمی‌داند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در ادامه به ماجرای اختلاف حزب‌الله لبنان با گروهی در جنوب لبنان اشاره کرد و گفت: در آن مقطع، حزب‌الله برای آزادسازی منطقه‌ای که نیروهایی در آن مستقر شده بودند، طرح عملیاتی تهیه کرد که پس از بررسی و تأیید فرماندهان سپاه و شورای امنیت، برای کسب نظر رهبر شهید انقلاب ارائه شد.

حجت‌الاسلام شیرازی ادامه داد: امام شهید پس از شنیدن توضیحات فرماندهان، ابتدا پرسیدند آیا آن نیروها مسلمان هستند یا خیر و پس از پاسخ مثبت فرمودند اجازه نمی‌دهم مسلمان با مسلمان بجنگد.

وی افزود: رهبر شهید انقلاب سه دلیل برای مخالفت با اجرای عملیات بیان کردند؛ نخست اینکه حافظ اسد، رئیس‌جمهور وقت سوریه، اجازه چنین اقدامی را نمی‌دهد؛ دوم اینکه یاسر عرفات نیز با عملیات مخالفت خواهد کرد و سوم اینکه رژیم صهیونیستی در صورت آغاز درگیری وارد میدان می‌شود و اجازه توقف این نزاع را نخواهد داد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا خاطرنشان کرد: با وجود اصرار فرماندهان برای اجرای عملیات و حتی محدود کردن آن به تصرف یک تپه، رهبر شهید انقلاب مخالفت کردند و در نهایت همان‌گونه که پیش‌بینی کرده بودند، حافظ اسد و یاسر عرفات با عملیات مخالفت کردند و رژیم صهیونیستی نیز منطقه را بمباران کرد.

تقوا؛ عامل تشخیص حق از باطل

وی با طرح این پرسش که امام شهید در کدام دانشگاه درس خوانده بود، تصریح کرد: خداوند در قرآن می‌فرماید هرگاه تقوا در انسان رشد کند، قدرت تشخیص حق از باطل به او عطا می‌شود.

حجت‌الاسلام شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ ۳۳ روزه حزب‌الله لبنان و رژیم صهیونیستی گفت: در روز چهاردهم جنگ، شرایط بسیار دشوار شده بود و شهید سیدحسن نصرالله و شهید حاج قاسم سلیمانی نسبت به وضعیت میدان نگرانی داشتند؛ در همین شرایط قرار شد حاج قاسم برای گزارش وضعیت جنگ و دریافت نظر رهبر شهید انقلاب به ایران سفر کند.

وی افزود: حاج قاسم در مشهد با امام شهید دیدار کرد و ایشان فرمودند از طرف من به سیدحسن نصرالله بگو پیروز این جنگ شما هستید. رهبر شهید انقلاب تأکید کردند رژیم صهیونیستی در هر صورت به حزب‌الله حمله می‌کرد و اکنون که حزب‌الله با آمادگی وارد جنگ شده است، باید محکم بایستد و بداند پیروز میدان خواهد بود.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا ادامه داد: حضرت آقا همچنین فرمودند نه‌تنها حزب‌الله پیروز این جنگ خواهد شد، بلکه در آینده به قدرت منطقه تبدیل می‌شود.

وی با اشاره به انتقال این پیام از سوی حاج قاسم به شهید سیدحسن نصرالله گفت: شهید نصرالله پس از مدتی در یک مصاحبه اعلام کرد که حزب‌الله پیروز میدان است و در همان زمان خبر هدف قرار گرفتن شناور رژیم صهیونیستی به او رسید.

حجت‌الاسلام شیرازی با اشاره به اعتماد شهید حاج قاسم سلیمانی به پیش‌بینی‌ها و رهنمودهای رهبر شهید انقلاب خاطرنشان کرد: حاج قاسم به من گفت من از حضرت آقا چیزهایی دیده‌ام که هر حرفی را ایشان بزنند، یقین دارم محقق می‌شود.

وی این موضوع را نشان‌دهنده جایگاه فرماندهی، قدرت مدیریت و تشخیص رهبر شهید انقلاب دانست و در پایان برای علو درجات امام شهید و شهدای انقلاب اسلامی دعا کرد و از خداوند خواست توفیق عمل به دستورات اسلام، قدردانی از نعمت‌ها و شهادت در راه حق را به همگان عنایت کند و دشمنان اسلام، به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی را نابود سازد.