فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت محورهای برف‌گیر استان اظهار کرد: در محور سیاهکل-دیلمان، محدوده لاری‌خانی تا آبی‌نام به طول ۱۹ کیلومتر (۳۸ کیلومتر باند) برفروبی شده و این محور سفیدپوش است.

وی افزود: در محور اسالم به خلخال نیز با ثبت حداکثر ۱۵ سانتی‌متر بارش برف، عملیات برفروبی در محدوده اسبه‌وونی تا گردنه الماس به طول ۱۷ کیلومتر (۳۴ کیلومتر باند) انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان با اشاره به وضعیت محور پونل به خلخال بیان کرد: در این محور نیز با حداکثر ارتفاع ۱۰ سانتی‌متر برف، محدوده زندانه تا انتهای حوزه به طول ۳۳ کیلومتر (۶۶ کیلومتر باند) برفروبی شده است.

مرادی ادامه داد: در محور آستارا به اردبیل نیز محدوده حیران تا انتهای حوزه به طول چهار کیلومتر (هشت کیلومتر باند) تحت عملیات برفروبی قرار گرفته است.

وی با اشاره به تلاش مستمر راهداران برای تأمین ایمنی تردد در محورهای کوهستانی استان، بر ضرورت رعایت نکات ایمنی و همراه داشتن تجهیزات زمستانی از سوی رانندگان تأکید کرد.