به گزارش خبرنگار مهر، هاشم حیدر، نایب‌رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC)، روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که شانس جیانی اینفانتینو برای حفظ سمت ریاست فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) در انتخابات مارس ۲۰۲۷ (اسفند ۱۴۰۵) قطعی است.

روزنامه الشرق الاوسط عربستان نوشت: اینفانتینو که برای انتخاب مجدد به عنوان رئیس فیفا و تصدی چهارمین و آخرین دوره ریاست خود تلاش می‌کند، پس از طرح ناموفق فروش حقوق تجاری جام جهانی با انتقادهای شدیدی مواجه شد و برخی خواستار استعفای او شدند. با این حالرئیس سوئیسی فیفا اکنون در موقعیت قدرتمندی برای پیروزی در انتخابات قرار دارد؛ چرا که کنفدراسیون فوتبال آسیا ماه گذشته حمایت خود را از نامزدی او اعلام کرد.

اینفانتینو پیش‌تر گفته بود که از حمایت اکثریت قاطع فدراسیون‌های عضو فیفا برخوردار است و درخواست‌ها برای کناره‌گیری خود، به‌ویژه از سوی اتحادیه فوتبال اروپا، را رد کرده بود.

با وجود اینکه کوزو تاشیما رئیس افتخاری فدراسیون فوتبال ژاپن روز پنجشنبه نامزدی خود را برای رقابت با اینفانتینو اعلام کرد، هاشم حیدر که ریاست فدراسیون فوتبال لبنان را نیز بر عهده دارد، در حاشیه مراسم افتتاح یک ورزشگاه از سوی اینفانتینو در منطقه شانیه واقع در جبل لبنان، درباره شانس رئیس فعلی فیفا گفت: انتخاب مجدد او قطعی است.

وی در ادامه تأکید کرد: ما به‌صراحت و قاطعیت اعلام کرده‌ایم که از اینفانتینو حمایت می‌کنیم.

حیدر همچنین با اشاره به نامزدی تاشیما اظهار داشت: او می‌تواند تعدادی از آرا را به دست بیاورد، اما رقابت با اینفانتینو برایش دشوار خواهد بود؛ زیرا ریاست فیفا به داشتن ارتباطات در سراسر جهان فوتبال نیاز دارد و ایجاد چنین ارتباطاتی کار آسانی نیست.

نایب‌رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا در ادامه گفت: اگر فردی آسیایی باشید، ممکن است بتوانید تعدادی از آرای آسیا و آفریقا را به دست بیاورید اما جلب حمایت آمریکای جنوبی، آمریکای شمالی و سایر مناطق دشوار است. البته این صحبت‌ها چیزی از علاقه و احترام من به دوستم کوزو تاشیما کم نمی‌کند.

از سوی دیگر، روزنامه ژاپنی «اسپورتس نیپون» روز یکشنبه به نقل از تاشیما درباره شانس خود در انتخابات ریاست فیفا نوشت: در شرایط فعلی، فکر می‌کنم شانس پیروزی من بین ۲۰ تا ۳۰ درصد است اما با پیشرفت کارزار انتخاباتی می‌خواهم اعتمادبه‌نفسم به ۴۰ یا ۵۰ درصد افزایش پیدا کند. واقعاً می‌خواهم فیفا را تغییر دهم.

گفتنی است انتخابات ریاست فیفا در مارس ۲۰۲۷ برگزار خواهد شد و اینفانتینو برای کسب چهارمین دوره ریاست خود با کوزو تاشیما رقابت خواهد کرد.