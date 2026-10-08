اینفانتینو یک قدم تا ریاست دوباره فیفا؛ یوفا هنوز رقیبی پیدا نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر، پنج ماه مانده به انتخابات ریاست فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) که قرار است در مارس ۲۰۲۷ برگزار شود، اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) و رئیس اسلوونیایی آن الکساندر چفرین، برای پیدا کردن نامزدی که بتواند با جانی اینفانتینو رقابت کند با مشکل مواجه شده‌اند. با وجود کاهش جایگاه اینفانتینو رئیس فعلی فیفا همچنان در شرایط مناسبی برای ادامه حضور در رأس فوتبال جهان قرار دارد.



بحرانی که اینفانتینو پس از جام جهانی و به دنبال طرح ناموفق خود برای ایجاد یک شرکت تجاری با مشارکت سرمایه‌گذاران خصوصی تحت عنوان «فیفا فورورد اینترپرایز» ایجاد کرد، باعث شد یوفا به این نتیجه برسد که زمان پایان دادن به دوران مدیریتی اینفانتینو که از سال ۲۰۱۶ آغاز شده، فرا رسیده است.



با این حال، مشکل اصلی یوفا پیدا کردن فردی است که بتواند مخالفان رو به افزایش اینفانتینو را نمایندگی و متحد کند؛ همان کسی که چفرین در مجمع عمومی اتحادیه باشگاه‌های اروپا در ۲۹ سپتامبر او را «امپراتور» نامید.



با وجود رایزنی‌های پشت پرده و موضع مشترک یوفا، کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی، مرکزی و کارائیب (کونکاکاف) و کنفدراسیون فوتبال آسیا، این تلاش‌ها تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیده است. زمان نیز به سرعت در حال سپری شدن است و ۱۸ نوامبر به عنوان آخرین مهلت ثبت نامزدی‌ها تعیین شده است.



نامزد مورد نظر مخالفان اینفانتینو نمی‌تواند اروپایی باشد؛ چرا که نگرانی کشورهای سایر مناطق جهان از سلطه یوفا، به عنوان نهادی قدرتمند و ثروتمند، می‌تواند شانس پیروزی چنین نامزدی را از بین ببرد.



از همین رو باید تصمیم چفرین برای رقابت نکردن مستقیم با اینفانتینو را در همین چارچوب ارزیابی کرد؛ به‌ویژه اینکه متحدان او برای نامزدی دوباره در انتخابات ریاست یوفا در سال آینده، تحت فشارش قرار داده‌اند.



یک منبع نزدیک به نهادهای جهانی به خبرگزاری فرانسه گفته است: هیچ نامزد اروپایی شانسی نخواهد داشت.



در ابتدا قرار بود ویکتور مونتاگلیانی رئیس کانادایی کونکاکاف به عنوان گزینه مورد حمایت چفرین وارد رقابت شود. مونتاگلیانی که ریاست کنفدراسیونی با ۳۵ فدراسیون ملی را بر عهده دارد، جاه‌طلبی‌های زیادی برای دوران پس از اینفانتینو دارد، هرچند احتمالاً برنامه اصلی او از سال ۲۰۳۱ آغاز خواهد شد.



یک منبع نزدیک به یوفا چند هفته پیش به خبرگزاری فرانسه گفته بود: او نامزد ایده‌آل ماست؛ تمام شرایط لازم را دارد. اروپایی نیست و به همین دلیل می‌تواند حمایت گسترده‌ای به دست آورد. همچنین خدمات زیادی ارائه کرده، به‌خصوص در زمینه توسعه فوتبال زنان.



با این حال، به نظر می‌رسد گزینه مونتاگلیانی نیز جذابیت اولیه خود را از دست داده است. او هنوز نامزدی خود را اعلام نکرده و انتخابات کنگره کونکاکاف در سال ۲۰۲۷ نیز پیش رو است؛ انتخاباتی که ممکن است مونتاگلیانی برای کسب یک دوره جدید ریاست در آن شرکت کند. بدون شک حضور همزمان در دو رقابت انتخاباتی دشوار خواهد بود.



گزینه دیگری که می‌توانست تهدیدی برای جایگاه اینفانتینو باشد ناصر الخلیفی رئیس قطری باشگاه پاری‌سن‌ژرمن فرانسه بود که خودش از حضور در این رقابت کنار کشید. او در مجمع عمومی اتحادیه باشگاه‌های اروپا اعلام کرد که هیچ علاقه‌ای به فیفا ندارد.



علاوه بر این، مخالفت با موضع فدراسیون فوتبال قطر که پیش از این حمایت خود را از اینفانتینو اعلام کرده، برای الخلیفی دشوار بود.



حمایت از شیخ سلمان بن ابراهیم رئیس بحرینی کنفدراسیون فوتبال آسیا که در انتخابات سال ۲۰۱۶ مقابل اینفانتینو شکست خورد، نیز گزینه قدرتمندی به نظر نمی‌رسد. منبع نزدیک به یوفا درباره او گفته است: «شانس او صفر است؛ او قبلاً در سال ۲۰۱۶ شکست خورده است.



در مجموع، در حال حاضر گزینه جایگزین جدی برای اینفانتینو دیده نمی‌شود و رئیس فیفا نیز به سفرهای خود در سراسر جهان برای جلب حمایت و کسب آرای بیشتر ادامه می‌دهد.



یک منبع نزدیک به نهادهای جهانی معتقد است: اینفانتینو در هر صورت انتخاب خواهد شد. به گفته او، هدف اصلی مخالفان بیشتر تغییر ساختار مدیریتی فیفا و کاهش تدریجی اختیارات اینفانتینو است.



به نظر می‌رسد این پیام نیز به اینفانتینو رسیده است. او در اواسط سپتامبر به ۲۱۱ عضو فیفا پیشنهاد داد درباره اصلاح سازوکار فعالیت این نهاد رایزنی کنند و یک هفته بعد نیز وعده داد توزیع منابع مالی میان فدراسیون‌های ملی را بهبود ببخشد؛ موضوعی که یکی از مسائل کلیدی انتخابات آینده خواهد بود.



با وجود نبود نامزدی معتبر برای رقابت با اینفانتینو در کنگره فیفا که قرار است ۱۸ مارس ۲۰۲۷ در رباط مراکش برگزار شود، یوفا همچنان تلاش می‌کند این مدیر سوئیسی-ایتالیایی را کنار بزند.



یک منبع نزدیک به یوفا در گفتگو با خبرگزاری فرانسه به ماجرای سپ بلاتر اشاره کرده و گفته است: آنچه برای سپ بلاتر اتفاق افتاد را به یاد داشته باشید؛ او در سال ۲۰۱۵ دوباره انتخاب شد، اما تنها چند روز بعد به دلیل یک پرونده قضایی سقوط کرد.



در همین راستا، یوفا در ایالت فلوریدا به دستگاه قضایی آمریکا مراجعه کرده تا شعبه‌های آمریکایی فیفا را ملزم به ارائه مجموعه‌ای از اسناد مربوط به پروژه خصوصی‌سازی جام جهانی کند؛ پروژه‌ای که هرگز به مرحله اجرا نرسید. این اقدام می‌تواند مقدمه‌ای برای طرح شکایت در دادگاه‌های سوئیس علیه اینفانتینو با اتهام مدیریت غیرصادقانه باشد.



میشل پلاتینی ستاره سابق فوتبال جهان، نیز اواخر ماه اوت پیش‌بینی کرده بود: موضوع از طریق نهادهای ورزشی حل نخواهد شد و اینفانتینو برکنار نمی‌شود. اگر یوفا بخواهد اینفانتینو را کنار بزند، به اعتقاد من این کار از مسیر قضایی انجام خواهد شد.