جنجال مالی جدید برای اینفانتینو؛ حقوق میلیون‌ یورویی و ویلای لوکس

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش روزنامه انگلیسی «تایمز»، فیفا دستمزد چند میلیون‌ یورویی دیگری را که جیانی اینفانتینو رئیس این نهاد، در سال‌های اخیر دریافت کرده در گزارش‌های رسمی خود اعلام نکرده است. این افشاگری در شرایطی مطرح شده که اینفانتینو به دلیل طرح ناموفق واگذاری بخشی از سهام جام جهانی به سرمایه‌گذاران خصوصی نیز با انتقادهایی روبه‌روست.

روزنامه تایمز در گزارشی مدعی شده است که اینفانتینو بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ دو منبع پرداخت حقوق جداگانه داشته است؛ یک حقوق که از سوی فیفا در سوئیس پرداخت و در گزارش سالانه این نهاد اعلام شده و حقوق دیگری که شرکت برگزارکننده جام جهانی در آمریکا به او پرداخته است. بنا بر این گزارش، پرداخت دوم در گزارش سالانه فیفا اعلام نشده است.

دستمزد اعلام‌نشده برای پرداخت اجاره ویلای لوکس در میامی

بر اساس گزارش تایمز، در گزارش سالانه فیفا آمده است که اینفانتینو در سال ۲۰۲۴ مبلغ ۴ میلیون و ۲۷۴ هزار فرانک سوئیس، معادل ۴ میلیون و ۵۹۰ هزار یورو، دریافت کرده است. با این حال، اظهارنامه مالیاتی شرکت آمریکایی تأسیس‌شده برای برگزاری جام جهانی، با نام «FWC۲۰۲۶ US Inc»، نشان می‌دهد که او مبلغ دیگری به ارزش یک میلیون و ۷۶۰ هزار دلار، معادل یک میلیون و ۸۹۰ هزار یورو، نیز دریافت کرده است؛ مبلغی که به گفته این گزارش، در گزارش سالانه فیفا اعلام نشده بود.

منابع مورد استناد تایمز گفته‌اند اینفانتینو در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ نیز مبالغی مشابه یا حتی بیشتر دریافت کرده است. در صورت تأیید این موضوع، این پرداخت‌ها می‌تواند با ماده ۴۳، بند ۱۳ اساسنامه فیفا در تعارض باشد؛ بندی که بر لزوم انتشار عمومی میزان دستمزد رئیس فیفا، اعضای شورای این نهاد و دبیرکل آن تأکید دارد.

برخی منابع تایمز احتمال داده‌اند مبالغ اعلام‌نشده برای تأمین هزینه‌های اقامت اینفانتینو و خانواده‌اش در ویلایی لوکس در میامی، پس از جام جهانی ۲۰۲۲، استفاده شده باشد. این ملک در محله بسیار مجلل «سانست آیلندز» قرار دارد و متعلق به اریک اشمیت مدیرعامل پیشین گوگل و میلیاردر آمریکایی است؛ فردی که این ویلا را در سال ۲۰۲۳ به بهای بیش از ۲۴ میلیون یورو خریداری کرده بود.

معامله مشکوک آپارتمان با خواننده مشهور

تحقیق تایمز به معامله دیگری از اینفانتینو نیز پرداخته که از نظر مالی پرسش‌برانگیز توصیف شده است. اینفانتینو در اکتبر ۲۰۲۵ یک آپارتمان لوکس در منطقه‌ای دیگر از میامی را از مارک آنتونی خواننده مشهور خریداری کرد. آنتونی چهار ماه پیش از این معامله در ژوئن ۲۰۲۵ به‌عنوان سفیر جام جهانی در میامی معرفی شده بود.

قیمت فروش این آپارتمان ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار یورو اعلام شده است؛ رقمی که توجه فعالان بازار املاک را جلب کرده، زیرا آنتونی این ملک را در سال ۲۰۲۱ به قیمت ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار یورو خریده بود و در این معامله حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار یورو کمتر از مبلغ خرید اولیه دریافت کرد. این در حالی است که بر اساس گزارشی منتشرشده در ژوئن ۲۰۲۶، قیمت املاک لوکس در میامی طی سال قبل از آن ۱۴.۲ درصد افزایش یافته بود.

افزایش فشارها بر رئیس فیفا پیش از انتخابات

این افشاگری‌ها فشارها بر اینفانتینو را افزایش داده است؛ رئیس فیفا که پس از طرح ناموفق واگذاری بخشی از سهام جام جهانی به سرمایه‌گذاران خصوصی، با مخالفت و انتقاد شماری از فدراسیون‌ها، از جمله اتحادیه فوتبال اروپا، مواجه شده است.

اینفانتینو قرار است در انتخابات ۱۸ مارس ۲۰۲۷ برای چهارمین دوره ریاست فیفا نامزد شود. در همین حال، شماری از روسای باشگاه‌های اروپایی در تلاش‌اند نامزدی قدرتمند را برای رقابت با او پیدا کنند تا مانع ادامه حضورش در رأس این نهاد شوند.