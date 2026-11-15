به گزارش خبرنگار مهر، منابع آگاه به نشریه «اتلتیک» اعلام کرده‌اند که آرسن ونگر تصمیمی برای نامزدی در انتخابات پیش‌روی ریاست فیفا و رقابت با جیانی اینفانتینو ندارد.

ونگر طی هفت سال گذشته به‌ عنوان مدیر توسعه فوتبال جهانی در فیفا فعالیت کرده است. این مربی ۷۷ ساله با توجه به جایگاه و اعتبار خود در فوتبال جهان، می‌توانست رقیبی جدی برای اینفانتینو در انتخابات ریاست این نهاد باشد.

سرمربی سابق آرسنال پیش از پایان مهلت ثبت‌نام نامزدها در ۱۸ نوامبر، از سوی شماری از چهره‌های بانفوذ فوتبال از جمله مسئولان اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا)، برای حضور در این انتخابات ترغیب شده بود. با این حال منابع مطلع از روند این موضوع که اجازه اظهارنظر عمومی ندارند، اعلام کرده‌اند ونگر به مسئولان یوفا اطلاع داده است که در شرایط فعلی قصد نامزدی ندارد. روزنامه فرانسوی اکیپ نیز پیش‌تر از تصمیم فعلی ونگر خبر داده بود.

ونگر بیش از هر چیز به دلیل ۲۲ سال حضور روی نیمکت آرسنال شناخته می‌شود. او از زمان جدایی از این باشگاه لندنی در سال ۲۰۱۸، دیگر در عرصه مربیگری فعالیتی نداشته است.

قرارداد ونگر با فیفا در پایان سال جاری میلادی به اتمام می‌رسد، اما مسئولان این نهاد تمایل دارند همکاری با او را در سمت فعلی‌اش تمدید کنند. در صورتی که ونگر تصمیم به رقابت برای ریاست فیفا می‌گرفت، ادامه فعالیت او در جایگاه کنونی با پیچیدگی‌هایی همراه می‌شد. چرا که احتمالا برای پیروزی در انتخابات باید برنامه و رویکردی متفاوت از مدیریت فعلی ارائه می‌کرد.