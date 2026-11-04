به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) با انتشار بیانیه‌ای تند ادعاهای مطرح‌شده درباره استفاده جیانی اینفانتینو، رئیس این نهاد، از روابط خود با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای دریافت مجوز کار در این کشور برای خدمتکار خانگی‌اش را رد کرد.

روزنامه «نیویورک پست» در گزارشی مدعی شده است که «یارلین دل سوکورو فرناندز» خدمتکار نیکاراگوئه‌ای اینفانتینو که در منزل او در شهر میامی مشغول به کار بوده پس از آنکه دونالد ترامپ در ژوئن ۲۰۲۵ توافق‌نامه‌های مربوط به چهار کشور آمریکای مرکزی را لغو کرد مجوز اقامت خود در آمریکا را از دست داده است.

با این حال فرناندز با وجود لغو مجوز اقامتش همچنان در استخدام اینفانتینو باقی مانده و نام او در فهرست کارکنان و حقوق‌ بگیران رئیس فیفا قرار داشته است.

در ادامه این گزارش ادعا شده است که اینفانتینو برای حل مشکل اقامت خدمتکار خود از «کارلوس کوردیرو» رئیس پیشین فدراسیون فوتبال آمریکا کمک خواسته تا زمینه ماندن او در ایالت فلوریدا را فراهم کند.

این در حالی است که گفته می‌شود فرناندز در درخواست خود برای دریافت مجوز اقامت و کار در آمریکا نشانی محل سکونت نادرستی ارائه کرده است. بر اساس ادعای مطرح‌شده اینفانتینو با استفاده از ارتباطات خود تلاش کرده است مسیر دریافت مجوز کار برای این خدمتکار را هموار کند.

این اتهامات در شرایطی علیه رئیس فیفا مطرح شده که او در روزهای اخیر به دلیل طرح ناموفق شرکت «فیفا فوروارد اینترپرایز» و همچنین برنامه جنجالی مربوط به فروش بلیت‌های جام جهانی با انتقادهایی روبه‌رو بوده است. اینفانتینو پیش‌تر بابت طرح بحث‌برانگیز فروش بلیت‌های جام جهانی عذرخواهی کرده بود اما همچنان با پرسش‌ها و فشارهای مختلف درباره عملکرد مدیریتی خود مواجه است.

فیفا در واکنش به ادعاهای مطرح‌شده، این اتهامات را به‌شدت رد کرده است.