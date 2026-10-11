آرسن ونگر گزینه مخالفان اینفانتینو برای ریاست فیفا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مخالفان جیانی اینفانتینو همچنان امیدوارند پیش از پایان مهلت معرفی نامزدها در ۱۸ نوامبر، رقیبی جدی برای ریاست فیفا معرفی کنند و در همین راستا، رایزنی‌هایی با آرسن ونگر، سرمربی پیشین آرسنال، انجام شده است.

روزنامه تایمز انگلیس در این رابطه نوشت: اینفانتینو پس از دریافت حمایت ۵۴ کشور آفریقایی، بیش از گذشته به حفظ جایگاه خود در ریاست فدراسیون بین‌المللی فوتبال امیدوار شده است؛ با این حال، مخالفان او همچنان در تلاش هستند تا پیش از پایان مهلت تعیین‌شده، گزینه‌ای مناسب برای رقابت با رئیس فعلی فیفا پیدا کنند.

اینفانتینو با وجود رسوایی‌های مختلف و شکایت‌های مطرح‌شده در حوزه اخلاقی، قصد کناره‌گیری ندارد. در همین حال، اختلاف‌ها در فوتبال جهان به سطحی جدی رسیده و مسئولان کنفدراسیون‌های فوتبال اروپا، آمریکای شمالی و مرکزی و آسیا در جبهه مخالفان او قرار گرفته‌اند.

ویکتور مونتالیانی رئیس کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی، مرکزی و کارائیب (کونکاکاف)، برنامه‌ای برای رقابت با اینفانتینو ندارد. همچنین، اگرچه در هفته‌های اخیر از احتمال نامزدی دوباره شاهزاده علی بن الحسین، شاهزاده اردنی که در سال ۲۰۱۵ برابر اینفانتینو قرار گرفت، صحبت شده است، اما گفته می‌شود گزینه دیگری نیز برای رقابت با رئیس فعلی فیفا در نظر گرفته شده است.

در این میان، برخی امیدوارند بتوانند آرسن ونگر را برای حضور در این رقابت متقاعد کنند. سرمربی پیشین آرسنال که اکنون مسئولیت توسعه فوتبال در فیفا را بر عهده دارد، در سطح جهانی از احترام و اعتبار برخوردار است و به همین دلیل، مخالفان اینفانتینو او را گزینه‌ای بالقوه برای جانشینی رئیس فعلی فیفا می‌دانند.

با این حال، مطرح شدن نام ونگر به معنای اعلام رسمی نامزدی او نیست و هنوز مشخص نیست که آیا او برای رقابت با اینفانتینو وارد میدان خواهد شد یا خیر.