به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س)، محفل شعر آیینی با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان و جمعی از شاعران آیینی استان، با محوریت پاسداشت مقام حضرت زهرا (س) و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ایران‌زمین برگزار شد.

این محفل ادبی با حضور میثم محتشم‌آرا، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، تیمور احمدوند، مسئول حراست این اداره‌کل و جمعی از شاعران آیینی استان برگزار شد.

محتشم‌آرا در این برنامه ضمن دیدار و گفت‌وگو با فعالان حوزه شعر آیینی، از تلاش‌ها و فعالیت‌های مسئولان انجمن شعر آیینی استان قدردانی کرد و نقش انجمن‌ها و محافل ادبی را در گسترش فرهنگ و هنر دینی و حمایت از شاعران و استعدادهای ادبی استان حائز اهمیت دانست.

وی با اشاره به جایگاه شعر آیینی در انتقال مفاهیم دینی، معنوی و فرهنگی، بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های شاعران استان و حمایت از فعالیت‌های ادبی و فرهنگی در این حوزه تأکید کرد.

در ادامه این محفل، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، تیمور احمدوند و جمعی از شاعران آیینی استان به شعرخوانی پرداختند و با قرائت سروده‌هایی متناسب با ایام فاطمیه، ارادت خود را به اهل‌بیت (ع) ابراز کردند و یاد و خاطره شهدای ایران‌زمین را گرامی داشتند.

این محفل ادبی با محوریت شعر فاطمی، پاسداشت مقام والای حضرت فاطمه زهرا (س)، تکریم شهدا و قدردانی از فعالان عرصه شعر آیینی برگزار شد.