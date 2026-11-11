فرزین رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طی مهر ماه، ۳۹ هزار و ۴۵۲ تماس تلفنی با مراکز ارتباطات اورژانس استان برقرار شده که این حجم از اعتماد مردمی، منجر به انجام ۱۱ هزار و ۴۴۵ مأموریت عملیاتی توسط کارشناسان اورژانس گردیده است.

رئیس اورژانس آذربایجان غربی با اشاره به گستردگی خدمات ‌رسانی در اقصی نقاط استان افزود از مجموع مأموریت‌های انجام‌گرفته، ۶ هزار و ۹۱۹ مورد در مناطق شهری و ۲ هزار و ۹۱۳ مورد در محورهای جاده‌ای به وقوع پیوسته است که ناوگان عملیاتی استان شامل ۱۰ هزار و ۵۲۵ مورد اعزام آمبولانس، ۹۰۸ مورد موتورلانس و ۱۲ مورد اتوبوس‌آمبولانس در این عملیات‌ها به کار گرفته شده است.

وی با تأکید بر اینکه در این مدت ۱۰ هزار و ۳۶۶ مددجو از خدمات تخصصی پیش‌بیمارستانی بهره‌مند شده‌اند تصریح کرد ۶ هزار و ۵۲۶ بیمار و مصدوم پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافته و ۱ هزار و ۱۰۳ نفر نیز خدمات درمان سرپایی در محل دریافت کرده‌اند.

رضازاده در بخش دیگری از آمار حوادث ماهانه اظهار کرد: کارشناسان اورژانس استان در مهر ماه به ۲ هزار و ۹۶۲ مصدوم سوانح ترافیکی، یک هزار و ۴۶۴ بیمار قلبی و ۴۸۸ بیمار مغزی خدمت‌رسانی کرده‌اند و در کنار این مأموریت‌های حیاتی، یک‌هزار و ۲۷۱ مورد مشاوره تخصصی پزشکی به شهروندان ارائه شده است.

وی اضافه کرد: متأسفانه ۲ هزار و ۹۳ مورد مزاحمت تلفنی نیز ثبت گردیده است؛ همچنین روزهای هفدهم، بیست‌ودوم و بیست‌ونهم مهر ماه به عنوان پرترددترین و سنگین‌ترین روزهای عملیاتی اورژانس استان رقم خورده است.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث آذربایجان غربی با قدردانی از زحمات شبانه‌روزی تمامی پرسنل استان خاطرنشان کرد: حضور به‌موقع، سرعت عمل و تخصص کارشناسان اورژانس در صحنه حوادث، پشتوانه‌ای مطمئن برای صیانت از جان شهروندان است و مجموعه سلامت استان با تمام توان در مسیر ارتقای شاخص‌های ارائه خدمات درمانی گام برمی‌دارد.