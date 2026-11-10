به گزارش خبرنگار مهر، جلال صبا ظهر سه‌شنبه در سومین کنگره بین‌المللی پیشگیری از سرطان که در سالن همایش‌های بین‌المللی غدیر دانشگاه زنجان برگزار شد، با تأکید بر ضرورت ایفای مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌ها گفت: همکاری دانشگاه زنجان با مؤسسه خیریه مهرانه در راستای مسئولیت اجتماعی و با هدف استفاده از ظرفیت‌های علمی دانشگاه برای کمک به حل مسائل و چالش‌های جامعه شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه مسئولیت اجتماعی از اولویت‌های دانشگاه زنجان است، افزود: دانشگاه‌ها علاوه بر مأموریت‌های آموزشی و پژوهشی خود، باید در قبال مسائل و مشکلات جامعه نیز احساس مسئولیت کنند و برای ایجاد تأثیر مثبت در محیط پیرامونی خود تلاش داشته باشند.

رئیس دانشگاه زنجان با اشاره به اهمیت موضوع سرطان و پیامدهای اجتماعی آن تصریح کرد: امروزه کمتر خانواده‌ای را می‌توان یافت که به‌نوعی با این بیماری و مشکلات ناشی از آن مواجه نباشد؛ از همین رو، دانشگاه زنجان با وجود محدودیت امکانات و ظرفیت‌های موجود، از چهار سال گذشته تصمیم گرفت در حوزه پیشگیری از سرطان نقش‌آفرینی کند.

صبا با اشاره به تداوم همکاری‌های مشترک با مؤسسه خیریه مهرانه گفت: این همکاری طی چهار سال گذشته به‌صورت مستمر ادامه داشته و جلسات مشترک هفتگی نیز روزهای سه‌شنبه در دانشگاه زنجان برگزار می‌شود. بخش قابل‌توجهی از این فعالیت‌ها با انگیزه و احساس مسئولیت و به‌صورت خودجوش از سوی دست‌اندرکاران دنبال می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت مشارکت دانشگاه‌های غیرپزشکی در برنامه‌های پیشگیری از سرطان بیان کرد: اگرچه حوزه پزشکی، بهداشت و درمان عمدتاً در حیطه مسئولیت دانشگاه علوم پزشکی قرار دارد، اما دانشگاه‌های دیگر نیز می‌توانند متناسب با ظرفیت‌ها و تخصص‌های خود، نقش مکمل و حمایتی مؤثری در این زمینه داشته باشند.

رئیس دانشگاه زنجان با تأکید بر چندبعدی بودن موضوع پیشگیری از سرطان خاطرنشان کرد: این موضوع صرفاً به حوزه پزشکی و درمان محدود نمی‌شود و رشته‌هایی همچون روان‌شناسی، ورزش، تغذیه، شهرسازی و هوش مصنوعی نیز می‌توانند در این زمینه نقش‌آفرین باشند.

صبا ادامه داد: دانشگاه زنجان از ظرفیت اعضای هیئت علمی و متخصصان رشته‌های مختلف برای مشارکت در برنامه‌های پیشگیری از سرطان استفاده می‌کند تا در کنار دانشگاه علوم پزشکی، مؤسسه خیریه مهرانه و مراکز درمانی، سهم خود را در کاهش این معضل اجتماعی ایفا کند.

وی ادامه داد: سومین کنگره بین‌المللی پیشگیری از سرطان با بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و تخصص صاحب‌نظران، زمینه تبادل دانش و ارائه راهکارهای مؤثرتر برای توسعه برنامه‌های پیشگیری از سرطان را فراهم کند.