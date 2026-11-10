به گزارش خبرنگار مهر، احمد تجری ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از بافت کهن و موزه تاریخ شهر ساری با تأکید بر اهمیت صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی اظهار کرد: حفظ مواریث تاریخی و بافت‌های کهن نیازمند عزم و مشارکت همگانی است و باید با برنامه‌ریزی هدفمند، زمینه حفاظت از ظرفیت‌های موجود و احیای بافت تاریخی فراهم شود.

وی افزود: تدوین برنامه‌هایی برای حفظ و ارتقای وضعیت موجود و احیای بافت تاریخی شهر ساری در دستور کار قرار دارد و تحقق این اهداف مستلزم همکاری و همراهی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت فعال مردم است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران همچنین با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی تصریح کرد: حضور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه میراث فرهنگی می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش مشارکت مردم در حفاظت و احیای آثار تاریخی باشد.

تجری حمایت‌های بخش دولتی از فعالان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی و حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه میراث فرهنگی، نقش مؤثری در بهره‌برداری از ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری استان خواهد داشت.