به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی‌امیری در آیین اختتامیه رویداد جایزه امیر، با قدردانی از تلاش فعالان فرهنگی و اجتماعی در سراسر کشور اظهار کرد: به نمایندگی از رئیس‌جمهور و دولت، وظیفه خود می‌دانم از زحمات و تلاش‌های تک‌تک افرادی که با انگیزه و اراده در این مسیر فعالیت می‌کنند، قدردانی کنم.



وی با اشاره به اهمیت برگزاری مجالس بزرگداشت شهدا افزود: باور داریم شهدا نزد خداوند از جایگاه والایی برخوردارند و ما باید از این سرمایه معنوی برای حرکت در مسیر حق و حقیقت الهام بگیریم. برگزاری چنین مراسمی فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های شهدا و تبیین مسیر آنان است.



وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به تغییر تصویر ایران در افکار عمومی جهان پس از جنگ ۱۲ روزه، تصریح کرد: پیش از این جنگ، دشمنان با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ای خود تصویری تیره از ایران در جهان ساخته بودند، اما مقاومت ملت ایران و ایستادگی فرزندان این سرزمین، این تصویر را تغییر داد.



صالحی‌امیری با اشاره به حضور خود در اجلاس جهانی گردشگری در مادرید اسپانیا گفت: در این اجلاس که با حضور بیش از ۹۰ وزیر و نمایندگان کشورهای مختلف برگزار شد، پرچم ایران را برافراشتم و از تریبون بین‌المللی درباره مقاومت ملت ایران و مظلومیت کودکان شهید میناب سخن گفتم.



وی ادامه داد: در آن نشست تأکید کردم که حاکمان کاخ سفید و تل‌آویو، پس از ناکامی در مواجهه با مقاومت ملت ایران، با جنایتی تلخ، کودکان بی‌گناه را در مدرسه میناب به شهادت رساندند. واکنش حاضران در اجلاس و ابراز همدردی آنان با ملت ایران نشان داد که بیان حقیقت و روایت مظلومیت قربانیان تا چه اندازه می‌تواند افکار عمومی جهان را تحت تأثیر قرار دهد.



وی با بیان اینکه شهادت کودکان میناب، پرده از واقعیت جنایات دشمنان برداشت، اظهار کرد: ملت ایران در برابر قدرت‌های بزرگ نظامی، اقتصادی و رسانه‌ای ایستادگی کرد و تصویری تازه از عزت، مقاومت و هویت ایرانی را در جهان به نمایش گذاشت.



میناب؛ از حادثه تا حماسه ملی



وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به سفر جمعی از هنرمندان، نویسندگان، نخبگان، کارگردانان و شاعران به میناب گفت: هفته گذشته با حضور بیش از ۱۵۰ نفر از چهره‌های فرهنگی و هنری به زیارت شهدای میناب رفتیم. مواجهه با مظلومیت کودکان شهید، هر انسانی را به تأمل درباره ابعاد این حادثه وامی‌دارد.



صالحی‌امیری افزود: باید از حادثه میناب عبور کنیم و آن را به حماسه میناب تبدیل کنیم. کودکان شهید این منطقه باید به اسطوره‌های ایران‌زمین تبدیل شوند و جایگاه آنان در حافظه تاریخی، منابع درسی، دانشگاه‌ها، همایش‌ها و برنامه‌های فرهنگی کشور تثبیت شود.



وی با اشاره به اقدامات دولت برای بازسازی و معرفی جایگاه میناب در سطح بین‌المللی اظهار کرد: برنامه‌ای با مشارکت ۲۲ دستگاه اجرایی تدوین کرده‌ایم و ستادی در سطح ملی برای بازسازی و ایجاد تصویری جدید از میناب در جهان تشکیل شده است. از فعالان و مجموعه‌های مرتبط نیز دعوت می‌کنیم به این حرکت ملی بپیوندند.



وی خاطرنشان کرد: در کنار اقدامات فرهنگی و رسانه‌ای، پیگیری پرونده‌های حقوقی و بین‌المللی برای محاکمه عاملان و آمران این جنایت نیز در دستور کار قرار دارد. باید میناب به‌عنوان سندی از جنایت علیه کودکان بی‌گناه در حافظه جهانی و محاکم بین‌المللی ثبت شود.



گردشگری مقاومت؛ ظرفیت تازه معرفی جنوب ایران



صالحی‌امیری با اشاره به اهمیت راهبردی جنوب کشور و ظرفیت‌های گردشگری آن گفت: امروز جهان می‌خواهد بداند تنگه هرمز کجاست، میناب چه جایگاهی دارد و این جغرافیا چگونه به نماد مقاومت و ایستادگی تبدیل شده است. هرمزگان و مناطق جنوبی ایران، بخشی مهم از جغرافیای مقاومت و هویت تاریخی ملت ایران هستند.



وی افزود: در وزارت میراث فرهنگی برنامه جدیدی برای توسعه گردشگری مقاومت و معرفی جنوب ایران تعریف کرده‌ایم تا گردشگران و علاقه‌مندان از سراسر جهان با واقعیت‌های تاریخی، فرهنگی و هویتی این مناطق آشنا شوند.



وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تأکید کرد: باید ظرفیت‌های گردشگری میناب، بندرعباس، بوشهر و خوزستان را در قالب یک روایت منسجم از تاریخ، مقاومت و هویت ایرانی به جهان معرفی کنیم. میناب می‌تواند در این مسیر به یکی از کانون‌های مهم گردشگری مقاومت تبدیل شود.



ضرورت تبدیل فرهنگ مقاومت به گفتمان نسل جوان

صالحی‌امیری در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نقش نسل جوان در آینده کشور گفت: سرمایه اصلی ایران، منابع مادی و اقتصادی نیست؛ سرمایه واقعی ما جوانانی هستند که با شجاعت، انگیزه و دغدغه‌مندی برای کشور تلاش می‌کنند.



وی افزود: حرکت فعالان فرهنگی، اجتماعی و اجرایی باید در قاب رسانه‌ها و تلویزیون به نسل جوان معرفی شود تا این تلاش‌ها به الگوهایی ماندگار تبدیل شوند.



او با بیان اینکه جهاد تنها به میدان نبرد محدود نمی‌شود، تصریح کرد: جهاد در عرصه سازندگی، فرهنگ، هویت ملی و خدمت به جامعه نیز معنا پیدا می‌کند. تلاش کسانی که در این میدان‌ها فعالیت می‌کنند، مکمل مسیر پرافتخار شهداست.



صالحی‌امیری در پایان با قدردانی مجدد از فعالان این عرصه گفت: به شما باور داریم و به تلاش‌هایتان افتخار می‌کنیم. باید گفتمان مقاومت، سازندگی، هویت ملی و هویت ایرانی را در جامعه تقویت کنیم؛ چراکه تا زمانی که ایران پابرجاست، این نسل جوان و باانگیزه، سرمایه و پشتوانه اصلی ایران خواهد بود.