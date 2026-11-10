https://mehrnews.com/x3dzkM ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۴۷ کد مطلب 7006890 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۴۷ استقبال دانشجویان قوچانی از پیکر مطهر یک شهید گمنام قوچان- دانشجویان دانشگاه صنعتی قوچان بعدازظهر سه شنبه در مراسم باشکوه پیکر مطهر شهید گمنام را تشییع کردند. دریافت 22 MB کد مطلب 7006890 کپی شد مطالب مرتبط میزبانی از شهید گمنام فرصتی ارزشمند برای زنده نگه داشتن یاد شهدا است میزبانی مدارس کاشمر از پیکر مطهر یک شهید گمنام تشییع پیکر مطهر یک شهید گمنام در بردسکن استقبال مردم شهر کهنه از پیکر مطهر یک شهید گمنام دانشآموزان کاشمری میزبان شهید گمنام میشوند مادر شهیدان «اسدی» با پیکر مطهر یک شهید گمنام دیدار کرد تشییع پیکر مطهر شهید گمنام در صالحآباد کبودراهنگ میزبان ۲ شهید گمنام میشود برچسبها خراسان رضوی شهرستان قوچان شهید گمنام
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