به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاح و بهره برداری از خانه جوانان شهرستان هویزه صبح امروز سه شنبه با حضور استاندار خوزستان، مدیرکل ورزش و جوانان استان، نماینده مردم، فرماندار و جمعی دیگر از مسئولین و اهالی ورزش برگزار شد.

عملیات اجرایی این خانه جوان با مساحت ۴۵۰ متر مربع از سال ۱۴۰۳ آغاز شده بود که به عنوان اولین پروژه از پنج خانه جوان خوزستان به امکاناتی همچون سالن ازدواج و همایش، کتابخانه و کلاس های آموزشی مجهز است.

برای ساخت و تجهیز این پروژه ۱۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی هزینه شده است که گامی مؤثر در جهت توسعه زیرساخت‌های فرهنگی، ورزشی و پاسخگویی به مطالبات نسل جوان این شهرستان به شمار می‌رود.