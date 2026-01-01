وزیر ورزش وارد خوزستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیا مالی صبح امروز پنجشنبه با استقبال موالی زاده استاندار خوزستان، بنی تمیم مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان، حیات مقدم نماینده مردم ماهشهر در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان از طریق فرودگاه ماهشهر وارد خوزستان شد.

این سفر با هدف افتتاح پروژه‌های ورزشی و پیگیری نیازهای حوزه جوانان و ورزش در مناطق مختلف استان انجام شده است. وزیر ورزش و جوانان بلافاصله پس از ورود، راهی شهرستان هندیجان می‌شود و در مراسمی با حضور مسئولان محلی و مردم، مجموعه استخر سرپوشیده این شهرستان را افتتاح خواهد کرد

وی در ادامه، به شهرستان ایذه سفر خواهد کرد و در آئینی، سالن کشتی مرحوم لقمان رضایی معروف به «خانه کشتی» ایذه را به بهره‌برداری می‌رساند. این سالن به نام یکی از پیشکسوتان کشتی منطقه نام‌گذاری شده و قرار است به عنوان پایگاهی برای شناسایی و پرورش استعدادهای جوان در رشته کشتی مورد استفاده قرار گیرد.