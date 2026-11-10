به گزارش خبرگزاری مهر به نقل وبسایت وزارت خارجه کانادا، آنیتا آناند، وزیر خارجه کانادا روز سه‌شنبه اعلام کرد دولت این کشور تحریم‌ها علیه ۱۱ نهاد ایرانی را دوباره برقرار می‌کند.

این نهادها به ادعای دولت کانادا، با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران ارتباط دارند یا در تأمین مالی آنچه اتاوا «فعالیت‌های مخرب» تهران می‌خواند، نقش دارند.

این فهرست شامل ۶ شرکت فعال در حوزه تولید و حمل‌ونقل سوخت، چهار بانک و یک شرکت بیمه است. کانادا در سال ۲۰۱۶ و پس از امضای توافق هسته‌ای برجام، تحریم‌های این نهادها را لغو کرده بود.

وزارت خارجه کانادا با ادعای آنچه «خودداری مکرر ایران از همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» خواند، اعلام کرد بازگرداندن تحریم‌ها نشان‌دهنده مخالفت قاطع این کشور با تأمین مالی، توسعه و گسترش فعالیت‌های هسته‌ای ایران است و دسترسی این نهادها به فناوری‌های حساس و منابع مالی را محدود می‌کند.