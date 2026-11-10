به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا شفیعی ظهر سه شنبه در نخستین جلسه کمیته استانی توسعه فرهنگ قرآنی در مناطق شهری و روستایی استان همدان با تاکید بر اینکه نهادینه‌سازی فرهنگ قرآن باید به اولویت مدیریت شهری و روستایی کشور تبدیل شود، اظهار کرد: اجرای پروژه‌های عمرانی باید با پیوست فرهنگی و قرآنی همراه باشد.

وی استان دارالمومنین و دارالمجاهدین همدان را با پیشینه درخشان و تمدنی در فعالیت‌های قرآنی، مدیران دغدغه‌مند و تجربه‌های موفق در پیوند فعالیت‌های عمرانی و فرهنگی دارای ظرفیت تبدیل شدن به الگویی ملی در توسعه و ترویج فرهنگ قرآن توصیف کرد و افزود: این تجربه با همراهی نهادها و دستگاه‌های مختلف، مدیران و مجموعه معاونت عمرانی استانداری و دفتر امور شهری و روستایی شکل گرفت و شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان نیز با همت و همکاری اقدامات قابل توجهی را رقم زدند به گونه‌ای که استان در این زمینه در سطح کشور مورد توجه قرار گرفت.

مدیرکل امور استان‌های سازمان دارالقرآن کریم با اشاره به پیگیری تفاهمنامه همکاری در سطح ملی گفت: در ۱۵ ماه گذشته جلسات و پیگیری‌های متعددی با مسئولان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برگزار شد و این تفاهمنامه با مشارکت مدیران و کارشناسان مربوطه به جمع‌بندی نهایی رسید.

حجت‌الاسلام شفیعی با تجلیل از پیشینه درخشان این خطه تمدنی خاطرنشان کرد: استان همدان علاوه بر برخورداری از ظرفیت‌های ارزشمند قرآنی و شخصیت‌هایی همچون موسس مکتب قرآنی امام زمان (عج) مرحوم «محمدرحیم مسکین» که بیش از ۱۴۷ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده و در حال حاضر افزون بر ۷۵۰۰ دانش‌آموخته فرامین قرآنی در عرصه‌های مختلف فعالیت دارند، همواره در عرصه فعالیت‌های قرآنی پیشتاز بوده است.

وی با تاکید بر ضرورت پیوست فرهنگی در پروژه‌های عمرانی تصریح کرد: تحقق توسعه پایدار و دستیابی به پیشرفت تمدنی مستلزم همراهی عمران و آبادانی با تعالی معنوی جامعه است و توسعه شهری باید در کنار تقویت زیرساخت‌ها، ارتقای فرهنگ و ارزش‌های معنوی را نیز دنبال کند.

مدیرکل امور استان‌های سازمان دارالقرآن کریم افزود: پروژه‌های عمرانی در شهرها و روستاها باید دارای پیوست فرهنگی باشند چراکه این رویکرد علاوه بر تغییر چهره فضاهای شهری و روستایی به هویت بخشی، تقویت معنویت، ترویج سبک زندگی مناسب، آرامش روحی و افزایش امید در میان شهروندان کمک می‌کند.

وی تاکید کرد: این نگاه ارزشمند است که یک مدیر در حوزه عمرانی، احداث و اجرای پروژه را زمانی مطلوب بداند که در کنار آن پیوست فرهنگی نیز پیش‌بینی شده باشد که این امر می‌تواند به الگویی برای سایر استان‌ها تبدیل شود.

جریان سازی قرآنی از عوامل مهم تقویت هویت اسلامی و معنوی جامعه است

حجت الاسلام شفیعی با اشاره به نقش باورهای دینی در تقویت انسجام اجتماعی گفت: جریان سازی قرآنی و تعمیق فهم معانی و مفاهیم قرآن در زندگی مردم از عوامل مهم تقویت هویت اسلامی و معنوی جامعه است و می‌تواند در شرایط دشوار و تهدیدهای دشمن موجب افزایش مقاومت و پایداری مردم شود.

وی تصریح کرد: اگر آموزه‌های قرآنی در زندگی اجتماعی و فضاهای شهری و روستایی بازتاب پیدا کند، نتیجه آن تقویت امنیت پایدار و مسئولیت‌پذیری شهروندان خواهد بود که در رعایت حقوق شهروندی، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و سوخت و صیانت از محیط زیست نیز نمود پیدا می‌کند چراکه حفظ محیط زیست تنها با اقدامات اجرایی محقق نمی‌شود و باید باورهای دینی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی نیز در این زمینه تقویت شود.

مدیرکل امور استان‌های سازمان دارالقرآن کریم با اشاره به تجربه‌های موفق استان همدان در اجرای برنامه‌های قرآنی گفت: در دوره‌های گذشته با حمایت مجموعه مدیریت استان و همراهی شهرداری‌ها اختتامیه طرح «زندگی با آیه‌ها» با مشارکت نهادهای فرهنگی در استان برگزار شد که شهرداران در پایه‌گذاری و اجرای این حرکت نقش موثری داشتند.

وی با اشاره به اهداف سازمان تبلیغات اسلامی در طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» به منظور کاربردی کردن آیات قرآن در زندگی روزمره و تبدیل آن به مسلمات فکری نسل جوان افزود: نهضت ملی زندگی با آیه‌ها یک حرکت موقت نیست بلکه آغاز جریانی است که امید می‌رود به ایجاد «نسل قرآنی» بینجامد، نسلی که آیات قرآن را نه در حافظه که در منش و سبک زندگی خود جستجو می‌کند.

حجت‌الاسلام شفیعی در پایان خاطرنشان کرد: تفاهمنامه‌های قرآنی زمانی اثر بخش خواهند بود که اجرای آن‌ها به صورت مستمر ارزیابی شود و پیش‌بینی جلسات فصلی برای بررسی روند اجرا، دریافت بازخورد و رفع موانع از الزامات تحقق اهداف این همکاری‌ها است تا شاهد تقویت بیش از پیش جریان قرآنی در شهرها و روستاهای استان باشیم.