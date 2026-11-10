به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رئیس‌ رژیم صهیونیستی طی سخنانی در مراسم آغاز به‌کار دور جدید پارلمان این رژیم (کنست) گفت که کنست کنونی باید دوره خود را به‌طور کامل به پایان برساند.

«اسحاق هرتزوگ» در ادامه افزود: اعضای کنست باید برای تحقق وحدت دست یاری به سوی یکدیگر دراز کنند و از برگزاری انتخابات مجدد بپرهیزند.

وی تصریح کرد: باید درباره چگونگی وقوع فاجعه ۷ اکتبر تحقیق و از آن درس گرفته شود. همچنین باید برای مسئله سربازگیری راه‌ حلی پیدا کرد و آن را جدی گرفت.

رئیس رژیم صهیونیستی همچنین گفت: هم‌ زمان با آغاز فعالیت کنست، خواستار امتیازدهی برای تشکیل دولت هستیم.