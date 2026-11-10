به گزارش خبرنگار مهر، بهروز خلیلی عصر سه‌شنبه در نشست کارگروه اقتصاد دانش‌بنیان استان اظهار کرد: کارخانه نوآوری استان سال آینده تکمیل می‌شود و پارک علم و فناوری باید اقدامات لازم را انجام دهد.



وی با اشاره به اجرای پایلوت سه طرح دانش‌بنیان در استان افزود: هوشمندسازی کشاورزی، هوشمندسازی شهر گردشگری سرعین و هاب صادرات دانش‌بنیان از جمله این طرح‌هاست.



معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل از حضور گروه شرکت‌های برتر ملی هوش مصنوعی در استان در آینده نزدیک خبر داد و خواستار استفاده از ظرفیت آنان شد.



خلیلی با اشاره به صادرات ۲۷۸ میلیون دلاری و واردات ۱۹۱ میلیون دلاری گمرکات استان در سال گذشته گفت: در نیمه اول سال جاری نیز ۱۲۵ میلیون دلار صادرات و ۱۰۰ میلیون دلار واردات انجام شده است.



وی بر کنترل کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی و اجرای آزمایشگاه مرجع در این زمینه تأکید کرد و با اشاره به ثبت آماری کشاورزان و عشایر در ماه آینده، خواستار مشارکت شرکت‌های فناور با همکاری تعاون روستایی شد و تصریح کرد: از ۳۰ هزار ثبت‌نام مورد نیاز، ۸ هزار انجام شده و فرمانداری‌ها باید برای ۲۲ هزار مورد باقی‌مانده همکاری کنند.