به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهمن گرجیان اظهار کرد: مأموران پاسگاه انتظامی کاکان در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت و هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی شهرستان، به یک دستگاه خودروی وانت نیسان مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از بازرسی از این خودرو، یک‌هزار لیتر سوخت گازوئیل قاچاق و خارج از شبکه توزیع را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ گرجیان اضافه کرد: خودروی حامل سوخت قاچاق نیز به پارکینگ منتقل شده است.