به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پی رونمایی از شهر موشکی جدید ایران، گفت: شهر موشکی جدید، پیام روشن ایران به دشمنان است. این‌بار جغرافیای جنگ را نیروهای مسلح ایران تعیین خواهند کرد.

متن کامل این متن به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جلوه‌ای از عزم ملت ایران برای دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور است. پشت آنچه امروز به نمایش درآمد، سال‌ها تلاش دانشمندان و مهندسان، تدبیر فرماندهان و مجاهدت شبانه‌روزی رزمندگانی قرار دارد که در سخت‌ترین شرایط، کار را بر زمین نگذاشتند و یک پروژه بزرگ و مهم را به نتیجه رساندند.

از همه این عزیزان و همرزمان خودم به‌ویژه جوانانی که با دانش بومی و روحیه جهادی در پیش‌برد این دستاورد نقش داشته‌اند، صمیمانه تشکر می‌کنم و یاد شهدای هوافضای سپاه به خصوص برادران شهیدم شهید حسن طهرانی‌مقدم، شهید امیرعلی حاجی‌زاده و شهید محمود باقری و سایر شهدای عزیز این نیرو را گرامی می‌دارم و به برادر مجاهدم سردار سیدمجید موسوی که در روزهایی سخت، مسئولیتی بزرگ را بردوش گرفته و با شاد کردن دل مردم، تبدیل به نقطه هزیمت دشمن شده، خداقوت می‌گویم. ارزش کار این مجاهدان وقتی روشن‌تر می‌شود که بدانیم این مسیر در میانه فشارها، تحریم‌ها و تهدیدهای نظامی و امنیتی و زیر آتش جنگ طی شده است. آن‌ها نشان دادند که می‌توان در دل محدودیت‌ها و زیر آتش نیز با اتکا به توان خود، قدرت کشور را در یکی از پیچیده‌ترین تکنولوژی‌ها ارتقاء داد.

این شهر موشکی بی شک، بخشی از مسیر ایجاد بازدارندگی پایدار است؛ بازدارندگی‌ای که با آمادگی دفاعی، پیشرفت مستمر و انسجام ملی شکل می‌گیرد و در ذهن دشمن تثبیت می‌شود. پیام این دستاورد بزرگ، به دشمنان که هنوز با تهدید نظامی با ملت ایران سخن می‌گویند، روشن است: در محاسبات خود دچار خطا نشوید و اگر دست از پا خطا کنید، ایران در دفاع سریع و خارج تصور، تردید نمی‌کند و این‌بار، جغرافیای جنگ را نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهند کرد.

رونمایی از این توان موشکی در آستانه سالروز شهادت شهید طهرانی‌مقدم و روز هوافضا، بدون شک دل مردم مقاوم ایران را نیز روشن و باردیگر ثابت کرد که فرزندان ایران، حتی زیر فشار و تهدید و آتش جنگ، از ارتقای توان دفاعی ایران عزیز غافل نمی شوند

وَأُخْرَی تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی