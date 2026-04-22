دست رد پلیس به رشوه ۱۰۸ میلیون ریالی در شهرستان بویراحمد 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهمن گرجیان اظهار کرد: ماموران پاسگاه انتظامی سررود جنوبی بویراحجد حین اجرای ایست و بازرسی به یک دستگاه خاور که حامل 12 هزار لیتر سوخت گازوئیل قاچاق بود را شناسایی و متوقف کرد.

وی تصریح کرد : متهمین برای فرار از دست قانون به همراه یکی دیگر از همدستان راننده خاور که با خودروی پژو ۲۰۶ بود به ماموران وظیفه شناس پیشنهاد رشوه 108/350/000 ریال وجه نقد دادند که ماموران پاکدست و وظیفه شناس دست رد به رشوه پیشنهادی زدند .

فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد تاکید کرد: متهمان در بازجویی‌ها و تحقیقات انجام شده به جرم خود مبنی بر قاچاق سوخت و همچنین پیشنهاد رشوه برای فرار از دست قانون اعتراف کرده و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی و خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد.