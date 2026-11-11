به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علوم پزشکی هوشمند با انتشار فراخوانی، نحوه ارائه چهار درس دو واحدی ویژه دانشجویان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ در تکدرس های «آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل»، «اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا»، «مفاهیم تأمین مالی و بیمه سلامت» و «هوش مصنوعی در علوم پزشکی» را اعلام کرد.

دروس «آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل»، «اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا»، «مفاهیم تأمین مالی و بیمه سلامت» و «هوش مصنوعی در علوم پزشکی» به‌صورت تک‌درس ارائه می‌شوند.

ثبت‌نام متقاضیان از ۲۳ آبان‌ماه تا ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ و صرفاً به‌صورت اینترنتی از طریق وب‌سایت دانشگاه علوم پزشکی هوشمند به نشانی http://smums.ac.ir انجام خواهد شد.

گروه‌های هدف و شرایط انتخاب دروس

نام درس: آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل

گروه هدف برنامه: دانشجویان دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و کارشناسی پیوسته رشته های پرستاری، مامایی، فیزیوتراپی و تغذیه: ۲ واحد (اجباری)/ سایر رشته های دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور: ۲ واحد (اختیاری)

نام درس: اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا

گروه هدف برنامه: دانشجویان رشته های علوم پزشکی: ۲ واحد درس پایه (اجباری)/ دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی به صورت کمبود یا جبرانی و دانشجویان بین الملل غیر ایرانی به صورت اختیاری

نام درس: هوش مصنوعی در علوم پزشکی

گروه هدف برنامه: ۲ واحد کلیه دانشجویان رشته پزشکی عمومی به صورت اختیاری

نام درس: مفاهیم تامین مالی و بیمه سلامت

گروه هدف برنامه: ۲ واحد برای کلیه دانشجویان به صورت اختیاری

تقویم آموزشی و زمان برگزاری آزمون‌ها

تاریخ آزمون پایان ترم درس: - آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل - هوش مصنوعی در علوم پزشکی ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۵ - اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا - مفاهیم تامین مالی و بیمه سلامت ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰

نکات مهم ثبت‌نام

ثبت‌نام دانشجویان صرفاً از طریق لینک مربوط در وب‌سایت دانشگاه علوم پزشکی هوشمند انجام می‌شود. دانشجویان اتباع و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی علوم پزشکی موظف‌اند معرفی‌نامه جدید دانشگاه مبدأ را با مهر و امضای معتبر آموزش دانشگاه تکمیل و در سامانه بارگذاری کنند.

برای سایر دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، صحت اطلاعات از طریق سامانه هم‌آوا به‌صورت خودکار استعلام می‌شود و نیازی به دریافت معرفی‌نامه فیزیکی از دانشگاه مبدأ نیست.

همچنین دانشجویان باید اطلاعات شخصی و مدارک ثبت‌نامی خود را با دقت تکمیل و بارگذاری کنند. پرداخت هزینه زیرساخت آموزشی به مبلغ ۲ میلیون و ۱۶۰ هزار ریال برای تمامی دانشجویان الزامی است. شهریه هر واحد درسی برای دانشجویان شهریه‌پرداز شامل دانشجویان اتباع و آموزش آزاد نیز ۱۵ میلیون و ۳۳۰ هزار و ۷۰۰ ریال اعلام شده است.

اطلاع‌رسانی درباره کلاس‌های مجازی، تاریخ آزمون نهایی و سایر موارد از طریق سامانه نوید هوشمند و وب‌سایت دانشگاه علوم پزشکی هوشمند انجام می‌شود؛ بنابراین دانشجویان لازم است این دو بستر را به‌طور مستمر بررسی کنند.