به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صادق فانی گفت: برداشت ارقام پاییزه سیب در استان فارس با تولید ۲۵۰ هزار تن محصول از سطح ۱۷ هزار و ۲۰۰ هکتار باغ به پایان رسید.

وی ادامه داد: فارس با برخورداری از باغ‌های سیب ارقام زرد و قرمز، یکی از مناطق مهم تولید این محصول در کشور به شمار می‌رود.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی فارس با اشاره به پراکنش جغرافیایی تولید سیب در استان افزود: شهرستان‌های سپیدان، اقلید، شیراز، آباده، مرودشت، بوانات و خرم‌بید به ترتیب بیشترین سهم تولید سیب پاییزه فارس را به خود اختصاص داده‌اند.

ذخیره‌سازی سیب برای تنظیم بازار

وی با تأکید بر اهمیت مدیریت پس از برداشت محصولات باغی ادامه داد: نگهداری اصولی سیب در سردخانه‌های مجهز، نقش مؤثری در حفظ کیفیت، کاهش ضایعات و تنظیم زمان عرضه محصول دارد.

فانی با بیان اینکه سیب در صورت فراهم بودن شرایط مناسب دما، رطوبت و تهویه قابلیت نگهداری طولانی‌مدت دارد، گفت: ذخیره‌سازی این محصول می‌تواند از عرضه یکباره آن در زمان برداشت و ایجاد نوسانات شدید قیمتی جلوگیری کند.

ضرورت توسعه صنایع تبدیلی سیب در فارس

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی فارس توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری سیب را یکی از نیازهای مهم بخش باغبانی استان دانست و اظهار کرد: افزایش ظرفیت این صنایع می‌تواند زمینه استفاده اقتصادی از محصولاتی را که از نظر ظاهری یا اندازه قابلیت عرضه در بازار تازه‌خوری ندارند، فراهم کند.

وی افزود: در حال حاضر میوه‌های زیر درختی و سیب‌های درجه سه جمع‌آوری و برای فرآوری به صنایع تبدیلی استان‌های دیگر منتقل می‌شوند تا در تولید محصولاتی مانند لواشک، سرکه و سایر فرآورده‌های صنعتی مورد استفاده قرار گیرند.

این مقام مسئول با اشاره به ظرفیت ایجاد واحدهای فرآوری در استان بیان کرد: توسعه این واحدها علاوه بر کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، زمینه اشتغال، رونق سرمایه‌گذاری و جلوگیری از خروج ارزش اقتصادی محصولات از فارس را فراهم می‌کند.

کاهش صادرات و افزایش هزینه‌های تولید؛ چالش باغداران

فانی افزایش هزینه عملیات داشت باغ‌ها، کاهش قیمت فروش محصول در پی محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی و کاهش صادرات را از مهم‌ترین مشکلات باغداران سیب در فصل جاری عنوان کرد.

وی در پایان تأکید کرد: پایان برداشت ۲۵۰ هزار تن سیب پاییزه در فارس، ضرورت توجه همزمان به تولید، نگهداری، فرآوری و بازاریابی را نشان می‌دهد؛ موضوعی که می‌تواند ضمن حمایت از درآمد باغداران، ارزش افزوده محصولات و اشتغال در بخش باغبانی استان را افزایش دهد.