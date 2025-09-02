«استان فارس» رتبه سوم تولید سیب در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی دهقانپور با اشاره به آغاز برداشت سیب در استان فارس گفت: برداشت ارقام تابستانه و پاییزه از مردادماه آغاز شده است و تا آبان ماه ادامه دارد.
وی ادامه داد: عمده ارقام سیب تولیدی استان فارس شامل گلاب تابستانه، گالا، فوجی، گرانی اسمیت و زرد و قرمز لبنانی است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس افزود: برداشت ارقام بهاره سیب شامل ترش مصری و گلاب در شهرستانهای خفر و فیروزآباد از نیمه اردیبهشت ماه آغاز شد و به مدت یک ماه ادامه داشت.
دهقان پور با بیان اینکه بیشترین باغهای سیب استان فارس در شهرستانهای سپیدان، اقلید، شیراز، مرودشت و آباده قرار دارد، گفت: شهرستان سپیدان با تولید ۴۳ درصد از سیب استان فارس دارای رتبه اول استانی است.
وی ادامه داد: میانگین تولید محصول سیب در استان فارس ۱۸ تن در هکتار است در حالی که میانگین کشوری ۱۶.۷ تن در هکتار است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تصریح کرد: سیب تولید این استان به علت شرایط اقلیمی خاصِ مناطق تولید، طعم و عطر، مطلوب و کیفیت بالایی دارد که علاوه بر تأمین نیاز داخلی، بخشی از محصول نیز به سایر استانها و حتی بازارهای خارجی صادر میشود.
نظر شما