به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود پارمان سه شنبه شب در جمع تجمع‌کنندگان شبانه مردمی در شهر برازجان، با اشاره به جایگاه رهبری و نقش مردم در اقتدار جمهوری اسلامی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت ملی کشور، ولایت فقیه است؛ جایگاهی که محور وحدت، انسجام و همبستگی ملی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به ماهیت عملکرد آمریکا و رژیم صهیونیستی افزود: جنایت‌پیشگی در ذات سیاست‌ها و رفتارهای آمریکا و اسرائیل نهفته است و ملت ایران با شناخت رویکردهای خصمانه این دو رژیم، همواره بر حفظ استقلال، عزت و تمامیت ملی خود تأکید داشته است.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر با برجسته‌کردن نقش مردم در صیانت از نظام و کشور تصریح کرد: مردم یکی از ارکان اساسی حکومت هستند و حضور پررنگ، مستمر و مسئولانه آنان در میدان‌ها و خیابان‌ها، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ انسجام اجتماعی و تداوم حیات سیاسی نظام داشته است.

حجت‌الاسلام پارمان خاطرنشان کرد: نباید قدر و منزلت این نظام و دستاوردهای آن را فراموش کرد؛ چراکه حفظ استقلال، عزت و اقتدار کشور در گرو هوشیاری، وحدت و مشارکت مردم و پاسداشت ارزش‌هایی است که برای آن تلاش‌های فراوانی صورت گرفته است.

وی در پایان بر ضرورت تقویت همبستگی ملی و حفظ حضور مسئولانه مردم در صحنه‌های اجتماعی تأکید کرد.