پیام استاندار آذربایجان شرقی به مناسبت وداع مردم ایران با رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، در پیام بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی به مناسبت وداع مردم ایران با رهبر شهید انقلاب اسلامی آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت ایران امروز در فضایی آکنده از اندوه و احترام، در آیین وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی حضور یافته است؛ شخصیتی که سال‌ ها در عرصه هدایت، صیانت از منافع ملی و پاسداری از عزت و استقلال کشور نقشی بی‌بدیل ایفا کردند و نام و یاد ایشان در تاریخ معاصر ایران ماندگار خواهد بود.

آیین‌ های وداع و تشییع، فرصتی برای تجلیل از خدمات و مجاهدت‌ های ایشان و نیز نمادی از همبستگی، انسجام و همدلی مردم ایران در پاسداشت سرمایه‌ های ملی و ارزش‌ های مشترک این سرزمین است.

در این روزهای اندوه، تدابیر دولت جمهوری اسلامی ایران به ریاست دکتر مسعود پزشکیان در برگزاری باشکوه این آیین، بیانگر اهتمام به حفظ همبستگی، آرامش و انسجام و وفاق ملی و پاسداشت وحدت و منافع کشور است.

مردم آذربایجان شرقی که به‌ عنوان بخشی از ملت بزرگ ایران، همواره در مقاطع سرنوشت‌ ساز تاریخ، با احساس مسئولیت، وحدت و وفاداری به منافع و مصالح کشور نقش‌ آفرین بوده‌اند، امروز نیز با حضور در آیین‌ های وداع و همراهی با این مراسم ملی، بار دیگر پیوند عمیق خود با آرمان ‌های انقلاب اسلامی، وحدت ملی و اقتدار ایران را به نمایش می‌گذارند.

رهبر شهید انقلاب اسلامی که برخاسته از دیار آذربایجان بودند، همواره از جایگاه تاریخی و نقش برجسته مردم این خطه در حفظ انسجام، امنیت و سربلندی ایران با احترام یاد می‌کردند. این پیشینه ارزشمند، مسئولیت ما را در پاسداری از همبستگی، آرامش و پیشرفت کشور بیش از پیش یادآور می‌شود.

اینجانب ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی، از مردم شریف، نجیب و آگاه آذربایجان شرقی برای حضور مسئولانه و باشکوه در آیین‌ های وداع و تشییع قدردانی می‌کنم و امیدوارم با حفظ وحدت، همدلی و وفاق ملی، مسیر عزت، امنیت و توسعه ایران اسلامی با قوت ادامه یابد.