https://mehrnews.com/x3dzsC ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۵۳ کد مطلب 7007176 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۵۳ قرار ۲۵۵ شیروانیها در هوای سرد پاییزی شیروان- مردم شیروان در قرار دویست و پنجاه و پنجم و در هوای سرد پاییزی با حضور در میدان حماسه آفریدند. دریافت 25 MB کد مطلب 7007176 کپی شد مطالب مرتبط ۲۵۴ شب اقتدار و قراری که برقرار است پژواک عهد و وفاداری مردم شیروان در شب ۲۵۶ بلندتر از همیشه بود قرار ۲۵۳ شیروانیها زیر باران رحمت الهی خیابانهای شیروان میزبان روضههای فاطمی شد عزاداری شبانه مردم شیروان در سوگ رهبر شهید وداع بغضآلود با شهید گمنام در شیروان پذیرایی مواکب شیروان از تجمعکنندگان برچسبها تجمع مردمی شیروان ایران
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