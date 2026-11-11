خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها، حمیدرضا عبدالمنافی‌: از هر کسی در خیابان بپرسید گلف یعنی چه، به احتمال زیاد از چمن سبز، چوب‌های گران‌قیمت و باشگاه‌هایی می‌گوید که «مال ما ایرانی‌ها نیست». سال‌هاست این تصویر پشت ورزش گلف مانده؛ رشته‌ای که کمتر کسی آن را ورزش محله، مدرسه و پارک می‌داند و بیشتر با زمین‌های وسیع و هزینه‌های سنگین به یاد می‌آورد.

همین تصویر ذهنی در کنار محدودیت زیرساخت‌ها و کمبود زمین‌های استاندارد، طی سال‌های گذشته مانعی برای گسترش این رشته در ایران بوده است؛ با این حال، مسئولان فدراسیون گلف معتقدند تغییر نگاه جامعه و توسعه رشته‌های وابسته می‌تواند مسیر تازه‌ای برای عمومی‌سازی این ورزش ایجاد کند.

توسعه مینی‌گلف و کروکت، تأمین تجهیزات برای هیئت‌های استانی به‌صورت رایگان یا یارانه‌ای و تلاش برای معرفی گلف به جامعه، بخشی از برنامه‌هایی است که فدراسیون برای عبور از نگاه سنتی به این رشته دنبال می‌کند. رویکردی که قرار است ابتدا زمینه آشنایی و مشارکت بیشتر مردم را فراهم کند و سپس با توسعه زیرساخت‌های تخصصی، مسیر رشد ورزش قهرمانی را نیز هموار سازد.

با وجود این برنامه‌ها، عمومی‌سازی گلف همچنان با پرسش‌های مهمی روبه‌روست؛ از جمله اینکه هزینه واقعی ورود به این رشته چقدر است، امکانات آموزشی تا چه اندازه در دسترس عموم قرار دارد و آیا توسعه مینی‌گلف و رشته‌های مشابه می‌تواند فاصله میان علاقه‌مندان و گلف حرفه‌ای را کاهش دهد؟ پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند مشخص کند که شکستن تابوی لاکچری بودن گلف تا چه اندازه از مرحله شعار و تغییر نگرش فراتر رفته و به برنامه‌ای عملی تبدیل شده است.

در همین زمینه، با «مهرداد جمشیدی، دبیر فدراسیون گلف کشور»، درباره برنامه‌های این فدراسیون برای عمومی‌سازی گلف، شکستن تصور پرهزینه و اختصاصی بودن این رشته، توسعه زیرساخت‌ها، حمایت از هیئت‌های استانی و جایگاه گلف ایران در عرصه بین‌المللی گفت‌وگو کرده‌ایم.

*چرا با وجود فعالیت چندین‌ساله رشته گلف در کشور، این ورزش همچنان در نگاه عمومی به‌عنوان رشته‌ای لاکچری و متعلق به قشر خاص شناخته می‌شود؟

ما به دلیل یک عقب‌ماندگی تاریخی در حوزه زیرساخت‌های رشته گلف، تا امروز در این زمینه شرایط مطلوبی نداشته‌ایم. یکی از دلایل این موضوع آن است که زمین گلف مجموعه‌ای بسیار وسیع است و احداث و نگهداری آن هزینه زیادی دارد؛ به همین دلیل، توسعه زیرساخت‌های این رشته در اولویت‌های اصلی ورزش کشور قرار نگرفته بود.

البته در سال‌های اخیر نگاه به گلف تغییر کرده است. از یک طرف، سلیقه و علایق ورزشی جامعه متنوع‌تر شده و از طرف دیگر، فدراسیون با سیاست‌هایی مانند تأمین تجهیزات به‌صورت یارانه‌ای یا رایگان برای هیئت‌ها، تلاش کرده زمینه گسترش این رشته را فراهم کند. روسای هیئت‌های استانی نیز در معرفی گلف به جامعه زحمات زیادی کشیده‌اند.

در نتیجه این اقدامات، آن تصور قدیمی که گلف را صرفاً ورزشی لاکچری و گران‌قیمت می‌دانست، تا حدودی شکسته شده است.

امروز تلاش ما این است که مردم بدانند گلف نیز می‌تواند ورزشی عمومی و در دسترس باشد و برای آشنایی با آن، لازم نیست از ابتدا وارد فضای حرفه‌ای و تخصصی این رشته شوند.

*فدراسیون برای عمومی‌سازی گلف چه مسیری را انتخاب کرده است؟

اعتقاد ما این بوده که پیش از توسعه گسترده گلف حرفه‌ای، باید زمینه شناخت و آشنایی مردم با این خانواده ورزشی فراهم شود. به همین دلیل، توسعه رشته‌هایی مانند مینی‌گلف و کروکت در دستور کار قرار گرفت تا از طریق این رشته‌ها بتوانیم ورزش گلف را بیشتر به جامعه معرفی کنیم.

در واقع، ابتدا باید بستر همگانی این ورزش توسعه پیدا کند و مردم با آن آشنا شوند. پس از فراهم شدن این پیش‌نیازها، می‌توانیم توسعه گلف را در ابعاد حرفه‌ای و قهرمانی نیز با جدیت بیشتری دنبال کنیم. اکنون معتقدیم این مرحله آغاز شده و در یکی دو سال اخیر اقدامات مناسبی در این زمینه صورت گرفته است.

*تأمین تجهیزات رایگان و یارانه‌ای برای هیئت‌ها تا چه اندازه در کاهش هزینه ورود علاقه‌مندان به این رشته مؤثر بوده است؟

یکی از سیاست‌های فدراسیون، حمایت تجهیزاتی از هیئت‌های استانی بوده است. ما تلاش کرده‌ایم بخشی از تجهیزات مورد نیاز را به‌صورت یارانه‌ای یا رایگان در اختیار هیئت‌ها قرار دهیم تا امکان فعالیت و معرفی رشته گلف در استان‌ها فراهم شود.

این حمایت‌ها در کنار فعالیت روسای هیئت‌ها، به شناساندن گلف کمک کرده است. فدراسیون خود را موظف می‌داند که از هیئت‌های فعال، از جمله هیئت گلف استان البرز، در حوزه تجهیزات و امکانات مورد نیاز حمایت کند.

با این حال، هنوز مشخص نیست یک شهروند عادی برای شروع گلف چه میزان هزینه باید پرداخت کند. آیا برنامه‌ای برای تعیین هزینه‌های آموزشی و فراهم کردن امکان استفاده عمومی از تجهیزات وجود دارد؟

آنچه در حال حاضر می‌توانم درباره آن توضیح بدهم، سیاست حمایتی فدراسیون در زمینه تأمین تجهیزات و توسعه فعالیت هیئت‌های استانی است. ما تلاش کرده‌ایم با ارائه تجهیزات یارانه‌ای یا رایگان، امکان فعالیت این هیئت‌ها را بیشتر کنیم و زمینه آشنایی جامعه با رشته گلف را فراهم آوریم.

*آیا توسعه مینی‌گلف و کروکت می‌تواند به‌عنوان مقدمه‌ای برای ورود علاقه‌مندان به گلف حرفه‌ای عمل کند؟

بله، نگاه ما دقیقاً همین است. توسعه رشته‌هایی مانند مینی‌گلف و کروکت به آشنایی بیشتر مردم با خانواده گلف کمک می‌کند. باید ابتدا این ورزش‌ها در جامعه شناخته شوند و زمینه مشارکت عمومی فراهم شود. پس از آن می‌توانیم به سمت توسعه رشته اصلی گلف و تقویت ورزش قهرمانی حرکت کنیم. در واقع، این مسیر به‌عنوان یک پیش‌نیاز برای توسعه گلف در کشور دنبال شده است.

*یکی از موانع توسعه گلف، نیاز به زمین‌های وسیع و هزینه‌بر است. با چنین شرایطی چگونه می‌توان این رشته را به ورزشی عمومی تبدیل کرد؟

همان‌طور که اشاره کردم، احداث و نگهداری زمین گلف به دلیل وسعت زیاد آن هزینه‌بر است و همین مسئله در سال‌های گذشته موجب عقب‌ماندگی زیرساختی این رشته شده است.

با این حال، توسعه گلف تنها به زمین‌های بزرگ و استاندارد محدود نمی‌شود. می‌توان با توسعه رشته‌هایی مانند مینی‌گلف و کروکت، زمینه آشنایی و مشارکت مردم را فراهم کرد و در کنار آن، زیرساخت‌های تخصصی گلف را نیز به‌تدریج توسعه داد.

اکنون شرایط برای ورود به مرحله تازه‌ای از توسعه این رشته فراهم شده و امیدواریم در سال‌های آینده شاهد گسترش فعالیت‌های همگانی و قهرمانی گلف در کشور باشیم.

*استان البرز با وجود ظرفیت‌های ورزشی، تاکنون زمین تخصصی گلف نداشته است. پروژه جدید مجموعه ورزشی انقلاب کرج چه کمکی به توسعه این رشته خواهد کرد؟

اتفاقی که در مراسم کلنگ‌زنی این مجموعه رخ داد، خبر خوبی برای ورزش گلف استان البرز است. در این مجموعه نزدیک به ۶ هزار مترمربع فضا پیش‌بینی شده که شامل فضای تمرینی گلف، زمین رنج تمرینی، سایت استاندارد مینی‌گلف و زمین مینی‌کروکت خواهد بود.

این مجموعه در ورزشگاه انقلاب شهر کرج قرار دارد که از مجموعه‌های بزرگ ورزشی استان محسوب می‌شود و رشته‌های مختلف ورزشی در آن فعالیت دارند. پیش‌بینی ما این است که این پروژه طی حدود یک سال آینده به بهره‌برداری برسد و با راه‌اندازی آن، بخشی از عقب‌ماندگی زیرساختی گلف در استان البرز جبران شود.

*فدراسیون برای حمایت مالی و تجهیزاتی از هیئت گلف البرز چه برنامه‌ای دارد؟

در حوزه اعتبارات نقدی، براساس سازوکارهای تعیین‌شده، بخش اصلی تأمین اعتبار برعهده ادارات کل ورزش و جوانان استان‌هاست و فدراسیون نیز سهمی در حمایت‌های نقدی دارد. در حوزه تجهیزات، فدراسیون خود را موظف می‌داند که به هیئت‌های استانی کمک کند.

هیئت گلف البرز نیز فعالیت‌های خوبی را آغاز کرده و فدراسیون از این فعالیت‌ها حمایت می‌کند. تلاش ما این است که با پشتیبانی تجهیزاتی و همکاری مجموعه‌های ورزشی استان، شرایط لازم برای توسعه این رشته فراهم شود.

*آیا برای مجموعه جدید کرج، برنامه‌ای در زمینه میزبانی مسابقات کشوری نیز دارید؟

بله، اگر این مجموعه طبق پیش‌بینی‌ها به بهره‌برداری برسد، این قول را می‌دهم که یکی از مسابقات کشوری گلف را در استان البرز برگزار کنیم. ایجاد چنین زیرساختی می‌تواند زمینه فعالیت بیشتر ورزشکاران استان و حضور آنها در رقابت‌های مختلف را فراهم کند.

*گلف ایران در مقایسه با کشورهای آسیایی و جهان چه جایگاهی دارد؟

اگر بخواهیم به وضعیت گلف ایران امتیاز بدهیم، می‌توانیم امتیاز خوبی برای آن در نظر بگیریم، اما این جایگاه هنوز مطلوب و مورد انتظار ما نیست. با این حال، تلاش‌های زیادی برای ارتقای سطح این رشته انجام شده و در مسابقات مختلف بین‌المللی، آسیایی و جهانی حضور داشته‌ایم.

در سال‌های اخیر اعزام‌های متعددی صورت گرفته است؛ از جمله حضور در مسابقات برترین‌های قهرمانی آسیا در دبی، رقابت‌هایی در ترکیه و همچنین مسابقاتی که در قالب کاروان کمیته ملی المپیک برگزار شده است.

*با وجود این حضورهای بین‌المللی، چرا گلف ایران هنوز به سطح مطلوب مدال‌آوری نرسیده است؟

برای رسیدن به مدال‌آوری، ابتدا باید زیرساخت‌های لازم را فراهم کنیم. نمی‌توان بدون توجه به امکانات و شرایط مورد نیاز، انتظار داشت که در رقابت‌های آسیایی و جهانی به نتایج مطلوب برسیم.

اتفاقاتی که اکنون در استان‌هایی مانند البرز در زمینه ایجاد زیرساخت‌های جدید رخ می‌دهد و همچنین تحویل زمین مجموعه ورزشی انقلاب تهران به فدراسیون، می‌تواند در این مسیر مؤثر باشد. امیدواریم از امروز یک بازه زمانی ۱۰ ساله را برای توسعه این رشته در نظر بگیریم تا در آینده بتوانیم درباره مدال‌های طلا و نقره گلف ایران در رقابت‌های آسیایی و جهانی صحبت کنیم.

*آیا نگاه فرهنگی به گلف به‌عنوان ورزشی غربی همچنان مانع توسعه این رشته در کشور است؟

در حال حاضر هیچ سنگ‌اندازی در مسیر فعالیت فدراسیون گلف وجود ندارد. شاید در یک دهه گذشته نگاه‌هایی نسبت به این رشته وجود داشت، اما اکنون با توجه به حمایت‌های ویژه وزارت ورزش و جوانان، شرایط مناسبی برای توسعه آن فراهم شده است.

برخی تصور می‌کنند گلف ورزشی غربی است و با فرهنگ ما سازگاری ندارد، در حالی که ما معتقدیم این رشته با روحیات جامعه ایرانی و فرهنگ اسلامی سازگار است. گلف ورزشی است که با پوشش کامل، تمرکز و آرامش ذهنی انجام می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند با آسودگی خاطر در آن فعالیت کنند. به اعتقاد ما، مردم باید این ورزش را تجربه کنند تا شناخت واقعی‌تری از آن به دست آورند.

*در نهایت، چشم‌انداز فدراسیون برای آینده گلف ایران چیست؟

فصل تازه‌ای در توسعه گلف کشور آغاز شده است. در یکی دو سال اخیر پیش‌نیازهای توسعه این رشته فراهم شده و اکنون زمان آن است که هم در بخش همگانی و هم در بخش قهرمانی گام‌های جدی‌تری برداریم. امیدواریم در یک دهه آینده شرایطی ایجاد شود که بتوانیم درباره دستاوردهای بین‌المللی و مدال‌آوری گلف ایران صحبت کنیم.

گلف ایران برای رسیدن به جایگاه مطلوب در آسیا و جهان، علاوه بر حضور در رقابت‌های بین‌المللی، به توسعه زیرساخت‌ها، افزایش مشارکت عمومی و گسترش فعالیت‌های استانی نیاز دارد.

تأکید دبیر فدراسیون بر افق ۱۰ ساله مدال‌آوری نیز نشان می‌دهد که مسیر دستیابی به موفقیت قهرمانی، از توسعه پایه‌ای این رشته عبور می‌کند؛ مسیری که عمومی‌سازی گلف و تغییر تصور لاکچری بودن آن، یکی از پیش‌نیازهای مهم آن به شمار می‌رود.